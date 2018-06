Sydney und Genf (ots/PRNewswire) -



OrbiWise SA, ein führender Anbieter von LoRaWAN-Lösungen für

das Internet of Things (IoT), ist hocherfreut bekanntzugeben, dass er

von Ventia, einem der größten Infrastruktur-Dienstleistungsanbieter

in Australasien, ausgewählt wurde, um seinen OrbiWAN Network Server

for LoRaWAN[TM] (LoRaWAN[TM] Network Server - LNS) zu versorgen.



Das IoT-Geschäft von Ventias, Vianet, bietet umfassende Lösungen

für den Infrastrukturmarkt, einschließlich Wasser- und

Abwassernetzwerk-Überwachung, Anlagenmanagement, Umweltüberwachung,

Smart-City-Lösungen und Asset-Überwachungen für Straßen,

Telekommunikation und ähnliche Branchen.



Durch sein auf LoRaWAN[TM] basiertes Netzwerk, bietet Vianet

erschwingliche, weitreichende Abdeckung und unterstützt den Betrieb

von stromsparenden Geräten für Asset-intensive Unternehmen in

Australien und Neuseeland.



Für das Management seines auf LoRaWAN[TM] basierten Netzwerks hat

sich Ventia mit OrbiWise zusammengeschlossen und wird den

branchenführenden OrbiWAN[TM] Netzwerkserver nach umfassender

Auswertung anderer LoRaWAN[TM]-Netzwerkserver-Lösungen nutzen.

OrbiWAN[TM] bietet die Kenntnisse, um die Geräte, Gateways und

Schnittflächen des LoRaWAN[TM]-Netzwerks zu übersehen und zu

verwalten, um die komplette und sichere Datenübergabe eines Gerätes

an und von einem geeigneten Kunden sicherzustellen.



"Wir sind hocherfreut, Orbiwise als unseren bevorzugten

Netzwerkserver zu ernennen. Wir haben Orbiwise nicht nur wegen seiner

technischen Fähigkeiten und der robusten Architektur seiner

OrbiWAN[TM]-Plattform gewählt, sondern auch für den Geist der

Partnerschaft, den das Orbiwise-Team mit an den Tisch bringt", sagte

Arjun Narang, General Manager von Vianet, Ventia.



OrbiWise SA, der Entwickler von OrbiWAN[TM], ist ein führender

Anbieter von LoRaWAN-Lösungen für Internet-of-Things-Anwendungen

(IoT). OrbiWises wachsende Mitarbeiterschaft hat beträchtliches

Wissen auf dem Bereich der kabellosen und Kommunikationssoftware und

Hardware, um an die Spitze der IoT-Branche zu klettern.



"Wir sind stolz darauf, mit Ventia zusammenzuarbeiten, da sie

unsere OrbiWAN[TM]-Technologie bei ihren Infrastrukturmanagement- und

Smart-City-Projekten in ganz Australien verwenden. Wir glauben, dass

das Vianet-Team das breite Wissen und die fundamentale Kompetenz

sowohl aus technischer als auch aus geschäftlicher Sicht besitzt, die

es braucht, um in der aufkommenden IoT-Industrie erfolgreich zu

sein," sagte Domenico Arpaia, CEO von OrbiWise.



Sowohl OrbiWise als auch Ventia sind stolze zahlende Mitglieder

der LoRa Alliance[TM], einer globalen Assoziation von Unternehmen,

die daran arbeiten, LoRa[TM]-Technologie voranzutreiben.



Orbiwise SA ist ein führender internationaler Lösungsanbieter für

LPWA-IOT-Netzwerke, die auf der LoRaWAN-Technologie basieren.

Kunden von Orbiwise stellen unter anderem LPWA-Netzwerke in

Anwendungen für die intelligente Stadt, präzise Landwirtschaft und

Industrie bereit. Der OrbiWise OrbiWAN[TM] Network Server for

LoRaWAN[TM] (LNS) Lösung ist ein branchenführendes Produkt, das die

Kenntnisse liefert, um die Vorgänge von LoRaWAN-Netzwerken

auszuführen, aufrechtzuerhalten und zu überwachen. Das Unternehmen

hat seinen Hauptsitz in Plan-Les-Ouates, Genf, Schweiz mit

zusätzlichen Niederlassungen in Mumbai, Indien, Mazedonien und

Atlanta, Georgia, USA.



Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.orbiwise.com



Über Ventia und Vianet



Ventia ist ein Dienstleistungsunternehmen, das 2015 durch die

Integration von Leighton Contractors Services, Thiess Services und

Visionstream geschaffen wurde. Es wurde gebildet durch eine 50/50

Investmentpartnerschaft zwischen CIMIC und Kapital, das durch

Tochtergesellschaften von Apollo Global Management verwaltet wird.

Ventia ist einer der größten dedizierten Infrastrukturanbieter in

Australasien.



Das Vianet-Geschäft von Ventia hilft Kunden dabei,

LPWA-Netzwerktechnologie (LPWA = low powered wide area) einzusetzen,

um Unternehmensprobleme zu lösen, und es ist führend dabei, die

Anwendung von LPWA-Technologien bei Asset-intensiven Unternehmen in

Australien und Neuseeland zu erkunden.



Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.ventia.com.au &

http://www.ventia.com/capabilities/vianet-solutions.



Über die LoRa Alliance



Die LoRa Alliance ist eine offene, gemeinnützige Assoziation

von Mitgliedern, die daran glauben, dass wir uns jetzt im Zeitalter

des Internet of Things befinden. Ihre Mission ist es, Low Power Wide

Area Networks (LPWAN) zu standardisieren, die weltweit bereitgestellt

werden, um Anwendungen für das Internet of Things (IoT), für

Maschine-zu-Maschine (M2M) sowie für Smart City und Industrie zu

ermöglichen. Die Alliance-Mitglieder werden daran arbeiten, den

weltweiten Erfolg des LoRa-Protokolls (LoRaWAN) durch Austausch

von Wissen und Erfahrungen voranzutreiben, um Kompatibilität zwischen

Betreibern auf einem weltweiten Standard zu gewährleisten.



Weitere Informationen finden Sie auf: http://lora-alliance.org



LoRa und LoRaWAN sind Handelsmarken der Semtech

Corporation.



