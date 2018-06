Prysmian Group (BIT: PRY) und General Cable Corporation (NYSE: BGC) gaben heute bekannt, dass Prysmian die Übernahme von General Cable abgeschlossen hat.

Gemäß den Bedingungen des am 3. Dezember 2017 zwischen den Parteien geschlossenen Fusionsvertrags hat Prysmian alle ausstehenden Aktien von General Cable für 30,00 US-Dollar pro Aktie in bar erworben. Mit dem Abschluss der Transaktion ist General Cable zu einem privat geführten Unternehmen geworden, so dass seine Aktien nicht mehr an der NYSE oder einem anderen öffentlichen Markt notiert werden.

Prysmian Group

Die Prysmian Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energieversorgungs- und Telekommunikationskabelsysteme. Mit nahezu 140 Jahren Erfahrung, Umsätzen von rund 7,9 Milliarden Euro im Jahr 2017, mehr als 21.000 Mitarbeitern in 50 Ländern und 82 Werken nimmt die Gruppe in den Hightech-Märkten eine starke Position ein und bietet ein äußerst breit gefächertes Sortiment an Produkten, Dienstleistungen, Technologien und Know-how an. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Erdverlegungs- und unterseeische Kabel und Stromübertragungs- und Stromverteilungssysteme tätig und bietet auch Spezialkabel für zahlreiche verschiedene Branchen und Mittel- und Niederspannungskabel für den Bau- und Infrastruktursektor an. Die Gruppe fertigt Kabel und Zubehör für Voice-, Video- und Datenübertragung für die Telekommunikationsbranche und hält ein umfassendes Angebot an Glasfaser-, optischen und Kupferkabeln und Konnektivitätssystemen bereit. Prysmian ist eine an der italienischen Börse im FTSE MIB-Index notierte Aktiengesellschaft.

General Cable

General Cable (NYSE:BGC) hat seinen Hauptsitz in Highland Heights im US-Bundesstaat Kentucky. Das weltweit führende Unternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung, Konzeption, Herstellung, das Marketing und den Vertrieb von Draht- und Kabelprodukten aus Aluminium, Kupfer und Glasfaser für die Energie-, Kommunikations-, Automobil- und Baubranche sowie für industrielle und spezialisierte Marktsegmente. General Cable ist einer der größten Draht- und Kabelhersteller der Welt und unterhält Fertigungsstätten in seinen wichtigsten geografischen Märkten sowie Verkaufs- und Vertriebsniederlassungen weltweit.

Diese Pressemitteilung ist verfügbar auf der Website des Unternehmens unter www.prysmiangroup.com und im System für die zentrale Speicherung vorgeschriebener Informationen, das von Spafid Connect S.p.A. unter www.emarketstorage.com bereitgestellt wird.

