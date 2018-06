Unternehmen richten sich darauf aus, die Bereitstellung von differenzierten IIoT-Produkten und -Dienstleistungen zu beschleunigen

Avnet (Nasdaq: AVT), ein führender globaler Technologie-Anbieter, und relayr, ein globaler Anbieter der Plattform Industrial Internet of Things (IIoT), haben eine strategische Allianz gegründet, um die Entwicklung und Bereitstellung kompletter End-to-End-IIoT-Lösungen für Kunden in ganz Amerika und Europa zu beschleunigen. Die Kombination von Avnets langjähriger Erfahrung im Design und der Entwicklung von kundenspezifischer IoT-Hardware mit den führenden IIoT-Fähigkeiten von relayr wird die beiden Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Kunden bei der kosteneffizienten Entwicklung, Bereitstellung und Wartung von differenzierten und zuverlässigen IoT-Lösungen im industriellen Bereich besser zu unterstützen.

relayr innoviert die Art und Weise, wie Unternehmen Geschäfte machen und auf den Markt gehen, mit einer ausgeprägten Kombination aus Technologie, Lieferung, Finanzen und Versicherungsmöglichkeiten. Das Unternehmen wurde kürzlich von der Zeitschrift Manufacturing Technology Insights als einer der Top-10-IoT-Solution-Anbieter für Hersteller ausgezeichnet.

Avnet stärkt sein globales IoT-Ökosystem mit einem Netzwerk von branchenführenden Zulieferern, OEMs, VARs, Systemintegratoren und Service Providern und entwickelt und implementiert neue und verbesserte IoT-Funktionen, um Kunden bei der Bewältigung von Herausforderungen in jeder Phase des IoT-Lebenszyklus zu unterstützen. Diese Fähigkeiten, wie die neue IoT Services Suite, nutzen Avnets branchenexklusive Supply-Chain-of-Things-Erkenntnisse und -Fähigkeiten und stärken Avnets Fähigkeit, Kunden bei der Lieferung von angeschlossenen IoT-Systemen zu begleiten von der Idee bis zur Produktentwicklung.

"Die Komplexität der Integration von Hardware, Software und Services hat viele Unternehmen daran gehindert, das enorme Wachstumspotenzial des Industrial IoT voll auszuschöpfen", sagt Lou Lutostanski, Vice President Internet of Things bei Avnet. "Diese Allianz wird diese Hindernisse deutlich reduzieren und unseren Kunden ermöglichen, ihre IIoT-Einführung zu beschleunigen."

"Der umfassende Technologie-Stack von relayr umfasst Gerätemanagement, skalierbares Datenmanagement, Middleware, Analytik und maschinelles Lernen integriert mit IT-Systemen von Drittanbietern", sagt Guneet Bedi, Vice President Sales and General Manager, America, relayr. "Die Expertise von Avnet im Bereich IoT Design and Build und die innovative Supply Chain of Things werden den Kunden von relayr helfen, den Sprung von verbunden zu ermächtigt zu schaffen."

Die Zusammenarbeit zwischen Avnet und relayr hat für Kunden, die sich der Herausforderung stellen, den Geschäftswert und ROI von IIoT zu definieren und zu realisieren, bereits Erfolg gebracht. Aric Pryor, Vice President of Technology Vision für das Familienunternehmen Flanders Inc. bemerkte zum Beispiel: "Der beratende Ansatz und die praktische Erfahrung von relayr und Avnet ermöglichten es uns, durch IIoT greifbare Geschäftswerte und -ergebnisse zu identifizieren, die wir zuvor nicht berücksichtigt hatten." Flanders mit Sitz in Evansville, Indiana, ist auf elektrische rotierende Maschinen für anspruchsvolle Anwendungen im Bergbau, in Mühlen und in der Schwerindustrie spezialisiert. "Das Assessment lieferte einen klaren Fahrplan zur Beschleunigung eines risikofreien MVP (minimum viable product) durch die garantierten Geschäftsergebnisse von relayr, sodass wir schneller auf den Markt gehen und die Vorteile von IIoT für unser Unternehmen und vor allem für unsere Kunden realisieren können", so Pryor.

Weitere Informationen zu den IIoT-Lösungen von Avnet finden Sie hier: https://www.avnet.com/wps/portal/us/solutions/iot/overview. Verbinden Sie sich mit einem Avnet-IIoT-Experten unter https://www.avnet.com/wps/portal/us/solutions/iot/overview/contact-us. Klicken Sie hier für weitere Informationen über das Partnerprogramm von relayr.

Hier klicken, um einen Tweet zu senden: .@Avnet begrüßt @relayr_iot in unserem globalen IIoT-Ökosystem. Gemeinsam werden wir mehr Kunden wie @FLANDERSInc helfen, den Sprung von verbunden zu ermächtigt zu schaffen ReachForther http://bit.ly/1ll33LR

Folgen Sie Avnet auf Twitter: @Avnet

Mit Avnet über LinkedIn verbinden: http://www.linkedin.com/company/avnet

Mit Avnet auf Facebook verbinden: http://www.facebook.com/AvnetInc

Alle Marken und Markennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen und sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Avnet erhebt keinen Anspruch auf irgendwelche Besitzrechte an Marken, die nicht seine eigenen sind.

Über relayr

relayr ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das die vollständigsten IoT-Lösungen auf dem Markt für die digitale Transformation von Industrien anbietet. Wir setzen mehr Daten aus Ihren bestehenden Maschinen und Systemen frei von der Datenerfassung bis hin zu Dateneinblicken um Ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern. Wir ermöglichen unseren Industriekunden, OPEX-basierte Produkte in ihren jeweiligen Märkten anzubieten, indem wir eine Kombination aus Finanzierung, Versicherung, IoT-Technologie und Lieferung aus einer Hand anbieten. Unsere protokoll-agnostische IoT-Middleware-Plattform, Gerätemanagement- und Datenanalysefunktionen sowie agile Teams für Professional Services werden von Hunderten von Unternehmen weltweit geschätzt. Mit relayr ist jede Branche in der Lage, vollständig interoperable IoT-Lösungen zu implementieren, die garantiert ihre Geschäftsziele erreichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: relayr.io

Über Avnet

Von der Idee bis zum Design und vom Prototyp bis zur Produktion unterstützt Avnet die Kunden in jeder Phase des Produktlebenszyklus. Ein umfassendes Portfolio an Design- und Supply-Chain-Services macht Avnet zum Wegweiser für Innovatoren, die das Tempo des technologischen Wandels vorgeben. Seit fast einem Jahrhundert hilft Avnet seinen Kunden und Lieferanten auf der ganzen Welt, die transformativen Möglichkeiten der Technologie zu realisieren. Erfahren Sie mehr über Avnet unter www.avnet.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180606006402/de/

Contacts:

Avnet

Maureen O'Leary, 480-643-7499

maureen.oleary@avnet.com

oder

Brodeur Partner für Avnet

Jamie Ernst, 480-308-0286

jernst@brodeur.com

oder

relayr

David Petrikat

david.petrikat@relayr.io