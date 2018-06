FRANKFURT (Dow Jones)--Mit den positiven Vorgaben der Wall Street ging es im nachbörslichen Handel am Mittwoch weiter nach oben. Die Umsätze seien dabei "höher als an den Vortagen" gewesen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Bei den Einzelwerten stand die Steinhoff-Aktie im Fokus. Hier wollen die wichtigsten Kreditgeber des in Schwierigkeiten steckenden Möbel-Konzerns die derzeit laufende Restrukturierung weiter unterstützen. Die Aktie schoss in der Spitze um 65 Prozent auf 13,8 Cent nach oben. Schließlich wurden die Papiere bei 12 Cent getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.899 12.830 +0,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DJG/ros

