Die Aktie von Steinhoff hat am Dienstag ? tatsächlich ? einmal etwas an Wert gewonnen. Dennoch ist der Titel auf dem niedrigsten Kurs aller Zeiten stehengeblieben, denn minimale relative Gewinne ändern an der Kurshöhe nichts mehr. Die Aktie notiert bei weniger als 10 Cent und ist ein aus charttechnischer Sicht klarer Fall für einen mächtigen Rücksetzer. Auch am Mittwoch ging es wieder abwärts.

Wenn es zuletzt nicht mehr so schnell nach unten ging, dann nur deshalb, weil der Wert ohnehin ... (Moritz von Betzenstein)

