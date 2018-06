Schaltbau Holding AG: Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Ralph Heck legt Amt nieder DGAP-Ad-hoc: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Schaltbau Holding AG: Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Ralph Heck legt Amt nieder 06.06.2018 / 23:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 6. Juni 2018. Dr. Ralph Heck, der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaltbau Holding AG (WKN: 717030; ISIN: DE0007170300), hat am heutigen Tag die Niederlegung seines Amtes als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf des 6. Juni 2018 erklärt. Kontakt Wolfgang Güssgen Leiter Investor Relations & Corporate Communications Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland T +49 89 93005-209 guessgen@schaltbau.de 06.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland Telefon: +49 89 - 93005 - 209 Fax: +49 89 - 93005 - 318 E-Mail: guessgen@schaltbau.de Internet: www.schaltbau.de ISIN: DE0007170300 WKN: 717030 Indizes: Prime Standard Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 693205 06.06.2018 CET/CEST

