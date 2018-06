TORONTO (Kanada), 7. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Pensionsfonds Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) (http://www.hoopp.com/) hat heute im Rahmen der siebten jährlichen LEAP Awards die herausragenden Leistungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Führungsqualitäten von Managementteams und Mietern im kanadischen Immobilienportfolio von HOOPP in den Bereichen Exzellenz in der Energieeffizienz, Mieterführung, Einbeziehung von Interessenvertretern und technologische Innovationen ausgezeichnet.





"HOOPP ist für seinen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und als führend in Sachen Nachhaltigkeit bekannt", sagte Jim Keohane, President und CEO (https://hoopp.com/about-hoopp/pension-leadership/president-ceo). "Die jährlichen LEAP-Veranstaltungen bringen Immobilienmanager aus der ganzen Welt zusammen, um branchenführende Praktiken zu diskutieren und weiterzuentwickeln, und wir zeichnen ihre Innovationen durch unsere LEAP Awards aus."





Die Auszeichnungen sind Teil des führenden Nachhaltigkeitsprogramms (https://hoopp.com/investments/responsible-investing) der HOOPP Real Estate (https://hoopp.com/investments/hoopp-investment-management-and-funding/hoopp-real-estate) Group, das auf der Zusammenarbeit mit Managementpartnern und Mietern beruht. HOOPP arbeitet mit vielen Partnern in der Immobilienbranche weltweit zusammen, um Nachhaltigkeitspraktiken in der Branche anzuführen und voranzutreiben.





"Wir glauben, dass die Immobilienbranche eine führende Rolle in der ökologischen und sozialen Verantwortung spielen kann", sagte Stephen Taylor, Vice President, Real Estate (https://hoopp.com/investments/investment-team-hoopp/stephen-taylor) . "Die neue Richtlinie und Strategie von HOOPP spiegeln unsere ständige Aufgabe wieder, unsere Branche zu verbessern und positive Veränderungen zu bewirken."





Vor der Preisverleihung hielt HOOPP seine vierte jährliche Konferenz ab, an der führende Nachhaltigkeitsexperten und leitende Führungskräfte teilnahmen, um Erfahrungen, Herausforderungen und Best Practices auszutauschen. Das diesjährige Thema Adaptation: Embracing Change (Anpassung: Veränderungen begrüßen) konzentrierte sich darauf, wie sich Immobilieneigentümer und -manager an Veränderungen in der gesamten Geschäftskette anpassen, um Risiken zu managen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkennen.





Die Auszeichnungen werden in den Kategorien Leistung, Zusammenarbeit und Innovation vergeben.





Die Gewinner in diesem Jahr waren:

Kategorie Auszeichnung Gewinner Verwaltungsgesellschaft Gebäudeleistung Niedrigster Energieverbrauch: Mittelgroßes Gebäude 1 Prologis Blvd. Triovest Realty Advisors Inc. Gebäudeleistung Niedrigster Energieverbrauch:

Großes Gebäude ATCO Centre Triovest Realty Advisors Inc. Gebäudeleistung Energiesparer Robson Central Morguard Gebäudeleistung Energiemanager: Privatkundengeschäft Lansdowne Place Cushman & Wakefield Gebäudeleistung Energiemanager: Industrie 20375 Clark Graham Ave. Triovest Realty Advisors Inc. Gebäudeleistung Gewinner im Bereich Wasser: Büro ATCO Centre Triovest Realty Advisors Inc. Gebäudeleistung Gewinner im Bereich Wasser: Privatkundengeschäft Marlborough Mall Cushman & Wakefield Gebäudeleistung Abfallminimierer ATCO Centre Triovest Realty Advisors Inc. Gebäudeleistung Erfolg im Bereich Nachhaltigkeit 5580 Explorer Drive Menkes Property Management Services Ltd. Zusammenarbeit Mieterführung: BluEarth Renewables (11thAvenue Place) Morguard Zusammenarbeit Grüne Miete des Jahres Royal & Sun Alliance (2 & 8 Prologis Blvd.) Triovest Realty Advisors Inc. Innovation Innovator im Bereich Nachhaltigkeit: Technologie 5799 Route de l'Aéroport Triovest Realty Advisors Inc. Innovation Innovator im Bereich Nachhaltigkeit: Einbeziehung von Interessenvertretern Abfall-Diversifizierungsprojekt Cushman & Wakefield Innovation Nachhaltiger Betreiber Highstreet Shopping Centre Formverwaltung Innovation Gewinner im Bereich Klima Klimawandel-Managementstrategie von Triovest Triovest Realty Advisors Inc.

Über den Healthcare of Ontario Pension Plan(HOOPP)

HOOPP wurde 1960 gegründet und ist ein leistungsorientierter Pensionsfonds von mehreren Arbeitgebern für den Krankenhaus- und gemeinschaftlichen Gesundheitssektor in Ontario mit 548 teilnehmenden Arbeitgebern. Zu den Mitgliedern von HOOPP gehören Krankenschwestern, Medizintechniker, Mitarbeiter in der Gastronomie und Hauswirtschaftspersonal und viele andere, die hart daran arbeiten, wertvolle Gesundheitsdienstleistungen in Ontario anzubieten. Insgesamt hat HOOPP mehr als 339.000 aktive, suspendierte und pensionierte Mitglieder.

Als leistungsorientierter Pensionsfonds gewährt HOOPP berechtigten Mitgliedern ein Ruhestandseinkommen, das auf einer Formel basiert, die die Einkommensentwicklung und die Dauer der Mitgliedschaft eines Mitglieds im Plan berücksichtigt. HOOPP wird von einem Board of Trustees (https://hoopp.com/about-hoopp/pension-leadership/hoopp-board-of-trustees) mit Vertretern der Ontario Hospital Association (OHA) und vier Gewerkschaften geleitet: der Ontario Nurses' Association (ONA), der Canadian Union of Public Employees (CUPE), der Ontario Public Service Employees Union (OPSEU) und der Service Employees International Union (SEIU). Das einzigartige Governance-Modell sieht sowohl seitens des Managements als auch der Arbeitnehmer eine Vertretung vor, um die langfristigen Interessen des Pensionsfonds zu unterstützen.





Judy Mann

Senior Director, Public Relations, Plan and Corporate Communications

Healthcare of Ontario Pension Plan

416-369-8033 |416-270-3619



Ashley McGuire

Senior Consultant

Media Profile

+1 416-342-1851

