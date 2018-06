Freiburg (ots) - Auch wenn sich der Neuigkeitswert der Antworten in engen Grenzen hielt, dürften die 60 Minuten für die Zuschauer durchaus von Interesse gewesen sein. Schließlich brachten die Volksvertreter jede Menge Themen zur Sprache, die vielen Bürgern auf den Nägeln brennen: Trump, Russland, Europa, die Mietsteigerungen, die Dieselnachrüstung, das mögliche Plastikverbot und natürlich die Flüchtlingspolitik. Es ist wichtig für die gar nicht mehr so selbstverständliche Akzeptanz des demokratischen Systems, dass diese und andere Themen wieder publikumswirksamer im Bundestag diskutiert werden. http://mehr.bz/khs128e



