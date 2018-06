SAN DIEGO (USA), 6. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/), ein globales Unternehmen im Bereich der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, das translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher und Stoffwechselerkrankungen anbietet, gibt heute die Ernennung von Laurie Heilmann zum President der globalen Abteilung für Biowissenschaften und Diagnostiklösungen von CrownBio bekannt. Frau Heilmann wird die neu formierte Abteilung mit dem Ziel leiten, Wissenschaftlern zu ermöglichen, auf revolutionäre Medikamente und Diagnostika zuzugreifen, diese zu entdecken und zu entwickeln, indem innovative Lösungen bereitgestellt werden, die wissenschaftliche Ideen in die Realität umsetzen.

"Frau Heilmann ist eine dynamische und visionäre Führungspersönlichkeit mit einer eindrucksvollen Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Beschleunigung innovativer Biotechnologieunternehmen auf globaler Ebene", sagte Dr. Jean-Pierre Wery, Chief Executive Officer von Crown Bioscience. "Als President der globalen Abteilung für Biowissenschaften und Diagnostiklösungen von CrownBio wird Frau Heilmann die strategische Entwicklung und Vermarktung eines einzigartigen Portfolios von Produkten und Dienstleistungen für klinische und diagnostische Märkte in verschiedenen therapeutischen Konzentrationen - einschließlich Onkologie, Entzündungen und kardiovaskulärer, metabolischer und neurologischer Erkrankungen - leiten."

"Dies ist eine aufregende Gelegenheit, die globale Abteilung für Biowissenschaften und Diagnostiklösungen von CrownBio zu einem Marktführer in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik zu machen", sagte Laurie Heilmann, ehemals Chief Business Officer bei Crown Bioscience. "Die Branche befindet sich in einer entscheidenden Zeit. Wir bewegen uns mit bahnbrechenden Produkten und Dienstleistungen nach vorn, die die Forschung vom Konzept bis zur Vermarktung unterstützen und Wissenschaftlern den Zugang, die Entdeckung und die Entwicklung innovativer Medikamente und Diagnostika in verschiedenen therapeutischen Bereichen ermöglichen."

Frau Heilmann verfügt über einen vielfältigen therapeutischen Hintergrund und hat über mehr als drei Jahrzehnte globaler Erfahrung darin, Vertrieb und Marketing mit F&E in Einklang zu bringen, um die Unternehmensstrategie zu steuern. Als President der globalen Abteilung für Biowissenschaften und Diagnostiklösungen von CrownBio wird Frau Heilmann für die Entwicklung neuer wissenschaftlicher und technologischer Fortschritte verantwortlich sein, um die Anforderungen der klinischen und diagnostischen Märkte in verschiedenen Therapiebereichen zu erfüllen.

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/) ist ein globales Unternehmen im Bereich der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, das translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools ermöglicht Crown Bioscience seinen Kunden, überlegene klinische Kandidaten zu liefern.

