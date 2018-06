Die Bananenerzeuger, die in Kamerun aktiv sind, exportierten in dem ersten Quartal (Q1) 2018 eine Gesamtmenge von 59.149 Tonnen, so die Statistiken von der Kameruner Bananenvereinigung (Assobacam). Diese Exporte haben um 19.461 Tonnen gegenüber 78.610 Tonnen abgenommen, die in dem gleichen Zeitraum 2017 exportiert wurden, berichtete Agence Ecofin. Bildquelle: Shutterstock.com Einer...

