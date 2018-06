Banco BNI Europa, eine führende digitale Bank, und Alterest, eine innovative Darlehensdaten und -informations-Plattform, gaben heute ihre Partnerschaft öffentlich bekannt, die dazu dient, Investitionsanalysen und Risikomanagement zwischen der Bank und ihrem kreditgebenden Partnern zu rationalisieren. Die im Oktober 2017 begonnene Zusammenarbeit umfasste die Integration von Datenfeeds in technologiefähige Kreditgeschäftsplattformen, die Implementierung eines Abgleichvorgangs zwischen operativen und Nostrokonten und die Konfigurierung eines IFRS9-konformen Impairment-Berechnungs-Modells.

Als führender Kapitalgeber für Marktkreditgeber in Europa hat die Banco BNI Europa bereits Investitionsprogramme mit bekannten Kreditgeschäftsplattformen eingerichtet. Sie hat führende Technologien schon erfolgreich für die effektive Bereitstellung von Finanzmitteln für verschiedene Privat- und Geschäftskreditnehmer eingesetzt und ist zu einem Vorbild für Banken auf dem ganzen Kontinent geworden.

"Im letzten Jahr verzeichneten wir ein Wachstum von 231 Prozent bei unserer Investition in den von Plattformen stammenden Kredit. Wir sind ständig auf der Suche nach Technologien, die bessere interne Kontrollen des Risikomanagements und der Einhaltung behördlicher Auflagen sicherstellen, damit wir mit der Erweiterung unserer Geschäftsaktivitäten Schritt halten können. Und genau deshalb haben wir uns für die Implementierung von Alterest entschieden", so João Henriques, Head of Risk bei der Banco BNI Europa. "Die Alterest-Plattform ermöglicht uns die Konfigurierung von Darlehensstandanalysen und die Erstellung von standardisierten Berichten für jede einzelne Finanztechnologie-Plattform, mit der Banco BNI Europa Investitionen tätigt. Alterest ist eine attraktive und einfache Umgebung, mit der man sich leicht in den Zahlen zurechtfindet. Heute überwacht die Banco BNI Europa fast zehn Kreditgeschäftsplattformen über Alterest und kann dank der durch Alterest ermöglichten Automatisierung beträchtliche Ressourceneinsparungen realisieren. Hilfsmittel wie Alterest sind für die Weiterentwicklung der Branche unentbehrlich."

"Die Banco BNI Europa ist ein bedeutender Akteur im globalen alternativen Finanzsektor und einer der wichtigsten Kapitalgeber für die Kreditgeber in Europa. Das macht die Bank zu einem natürlichen Partner für Alterest", fügte Jeevan Param, CEO von Alterest, hinzu. "Durch die direkte Integration mit den kreditgebenden Partnern der Banco BNI Europa haben wir eine Win-Win-Situation für beide Seiten des Marktes geschaffen. Unsere Kreditdatenverwaltungs-, Meldewesen und Informationserhebungs-Lösung bringt nicht nur Investoren wie der Banco BNI Europa direkten Nutzen, sondern auch den Kreditgeschäftsplattformen, die Alterest als einen Plug Play-Service für andere Investoren bereitstellen. Damit kann der Anwender einfacher die besten Praktiken in den Bereichen Risikomanagement und Compliance einhalten."

Über Banco BNI Europa

Die Banco BNI Europa ist die am schnellsten wachsende, rein digitale Bank Portugals. Die Bank hat sich dem Ziel verschrieben, den traditionellen Bankensektor durch strategische Partnerschaften mit agilen Finanztechnologie-Unternehmen herauszufordern. Die Zusammenarbeit ermöglicht die Einführung neuer Produkte unter Einsatz modernster Technologien in puncto Risikoanalyse, Verbrauchererlebnis und schnellen Markteintritt. Diese strategische Ausrichtung erlaubt der Bank, sich als Benchmark in der neuen Generation von europäischen FinTech-Banken zu positionieren und mit beträchtlichen Wachstumsraten zu expandieren. Unter https://bnieuropa.pt erfahren Sie mehr.

Über Alterest

Alterest verändert die Interaktion zwischen Kapitalgebern und Darlehensgebern. Die Technologie von Alterest verbindet die Aggregation von marktweiten granulären Kreditvergabedaten mit Portfolio-Management-, Risikoüberwachungs- und Reporting-Tools und einem benutzerdefinierten Modellierungs- und Ausführungsrahmenwerk und ermöglicht damit sofortige Darlehensstandberechnungen, Cashflow-Analysen und Simulationen. Alterest hat heute Zugang zu Darlehensdaten von über 17 Kreditgebern und ist damit in Europa führend. Weitere Informationen finden Sie unter www.alterest.co, folgen Sie uns auf LinkedIn oder fordern Sie eine Vorführung an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180606006479/de/

Contacts:

Banco BNI Europa

Paula Landeiro

Tel. +351 309 307 871

E-Mail: paula.landeiro@bnieuropa.pt

oder

Alterest

Jeevan Param

Tel. +44 20 8133 8169

E-Mail: j.param@alterest.co