25 Top-Marken wollen auf der CES Asia für Neuigkeiten sorgen

Die Consumer Technology Association (CTA) meldete heute den Zeitplan für die offiziellen Pressekonferenzen auf der CES Asia 2018, der vorrangigen Fachmesse der Verbrauchertechnologie im asiatischen Markt. Allwinner, Bubble Lab, BYTON, The Dow Chemical Company, Honda, Kia, Mercedes-Benz und andere werden Pressekonferenzen vor Ort veranstalten, um Produkte vorzustellen und aktuelle Unternehmensnachrichten zu veröffentlichten.

Mehr als 500 führende Technologieanbieter aller Größenordnungen werden an der CES Asia teilnehmen, um weltverbessernde Technologien vorzustellen und voranzubringen. Die Messe ist ein Testgelände für richtungweisende Technologie, wie etwa 5G-Konnektivität, künstliche Intelligenz, erweiterte und virtuelle Realität und Fahrzeugtechnik. Die CES Asia 2018 findet vom 13. bis 15. Juni 2018 im Shanghai New International Expo Center (SNIEC) statt.

Bitte besuchen Sie CESAsia.com. Hier finden Sie das vollständige Programm und den Medienkonferenzkalender der CES Asia und die Anmeldeinformationen. Mit den Messeplänen finden Sie sich problemlos im Messegelände zurecht.

Medienveranstaltungskalender der CES Asia 2018 (Stand: 5. Juni 2018) Sonntag, 10. Juni, 2018 Mercedes-Benz Media TecDay CES Asia 10.30-11.00 Uhr Shanghai Himalaya Museum Montag, 11. Juni 2018 BYTON Brand Night 17.30-20.30 Uhr DaGuan Theater, Himalayas Center Mittwoch, 13. Juni 2018 Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. 10.30-11.00 Uhr SNIEC, Halle N4, Stand 4238 Bestkey International Technology Co., Ltd. 10.30-11.00 Uhr SNIEC, Halle N1, Stand 1272 Kia Motors Corp. 10.30-11.00 Uhr SNIEC, Halle N5, Stand 5316 Business France/French Tech 22.30-23.30 Uhr Kerry, Level 3, Function Room 2 Honda 10.30-11.00 Uhr SNIEC, Halle N5, Stand 5330 Shanghai Firefly Digital Technology Co.,Ltd. 11.00-12.00 Uhr Kerry, Level 3, Function Room 3 Youcan Robotics (Shanghai) Co., Ltd. 11.00-12.00 Uhr SNIEC, Halle N4, Stand 4356 Cadillac 11.30-12.00 Uhr SNIEC, Halle N5, Stand 5302 Holland Innovation Network 12.00-13.00 Uhr Kerry, Level 3, Function Room 2 Beijing Babel Technology 14.00-15.00 Uhr Kerry, Level 3, Function Room 2 Allwinner Technology Co., Ltd 14.00-15.00 Uhr SNIEC, Halle N1, Stand 1302 Bubble Lab 14.00-15.00 Uhr SNIEC, Halle N2, Stand 2014 Mitsubishi 14.00-15.00 Uhr SNIEC, Halle N5, Stand 5062 Shadow Creator Information Technology Co.,Ltd. 15.00-16.00 Uhr Kerry, Level 3, Function Room 2 The Dow Chemical Company 15.15-16.00 Uhr SNIEC, Halle N2, M41 Donnerstag, 14. Juni 2018 Zhixiaotao Technology (Beijing) Co., Ltd. 10.00-11.00 Uhr Kerry, Level 3, Function Room 3 PowerVision Tech Inc. 10.30-11.00 Uhr SNIEC, Halle N3, Stand 3330 Shanghai Ingeek Cyber Security Co., Ltd. 11.00-12.00 Uhr Kerry, Level 3, Function Room 3 Morpx Inc. 11.00-12.00 Uhr Kerry, Level 3, Function Room 2 Youcan Robotics (Shanghai) Co., Ltd. 12.00-13.00 Uhr Kerry, Level 3, Function Room 3 Arm Innovation Ecosystem Accelerator 14.00-15.00 Uhr Kerry, Level 3, Function Room 3 Galastar Ltd. 15.00-16.00 Uhr Kerry, Level 3, Function Room 3

Hinweis an die Redaktion:

Eine hochauflösende Video-B-Rolle ist zum problemlosen Herunterladen verfügbar unter CESbroll.com. Besuchen Sie die Fotogalerie der CES Asia für die neuesten Bilder von der CES Asia 2018. Journalisten, die aus anderen Ländern nach China einreisen, benötigen ein J-1- oder J-2-Visum. Anfragen bezüglich der Ausstellerteilnahme an der CES Asia richten Sie bitte an Brian Moon unter bmoon@CTA.tech oder telefonisch unter der Rufnummer +1 703-907-4351.

Über CES Asia:

Die CES Asia ist die führende Veranstaltung für Verbrauchertechnologie, auf der die volle Breite und Tiefe der Innovations-Wertschöpfungskette auf dem asiatischen Markt präsentiert wird. Die International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. ist Eigentümer und Veranstalter der Messe, die in Zusammenarbeit mit der Shanghai Intex Exhibition Co. Ltd. (Shanghai Intex) ausgerichtet wird. Namhafte internationale Unternehmen nutzen die Veranstaltung, um ihre Marke zu erweitern und zu stärken, indem sie Führungskräften, internationalen Käufern, internationalen Medien und gewissen Verbrauchern aus China die neuesten Produkte und Technologien vorstellen. Die Teilnehmer haben exklusiven Zugang zu einigen der größten Marken von China und der ganzen Welt, während sie die Innovationsleistung würdigen, die den Verbrauchertechnologiesektor definiert.

Über die International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. und CTA:

Die International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Consumer Technology Association (CTA), dem Handelsverband der US-amerikanischen Verbrauchertechnologiebranche, die auf 351 Milliarden US-Dollar beziffert wird und mehr als 15 Millionen Arbeitsplätze in den USA unterstützt. Mehr als 2.200 Unternehmen, von denen 80 Prozent kleine Unternehmen und Startups sind, während andere zu den namhaftesten Marken der Welt zählen, profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA, etwa durch Lobbyarbeit, Marktforschung, technische Bildung, Branchenförderung, Entwicklung von Standards und Aufbau von geschäftlichen und strategischen Beziehungen. Die CTA ist zudem Eigentümer und Veranstalter der CES, dem weltweiten Treffpunkt für alle, die ein geschäftliches Interesse an Verbrauchertechnologien haben. Von der CES erwirtschaftete Gewinne werden in die Branchendienstleistungen der CTA investiert.

Über Shanghai Intex:

Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd war ursprünglich das Messeausrichtungsgeschäft von Intex Shanghai, einem 1995 gegründeten Vorreiter in der Organisation von Ausstellungen. Shanghai Intex untersteht der gemeinsamen Aufsicht des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Shanghai und von PNO Exhibition Investment (Dubai) Limited. Seit 1998 hat Shanghai Intex bereits über 100 Fachmessen und Kongresse mit einer Gesamtausstellungsfläche von mehr als 2 Millionen qm ausgerichtet. Shanghai Intex besteht aus Fachteams mit reicher Erfahrung bei der Ausrichtung bedeutender internationaler Veranstaltungen, die die kreative Branche, Gesundheit, Lifestyle, fortgeschrittene Fertigung und Verbraucherelektronik umfassen.

KOMMENDE VERANSTALTUNGEN

CES Asia 2018Anmelden

13. 15. Juni, Shanghai, China

CEO Summit

24. 27. Juni, Barcelona, Spanien

CES Unveiled Amsterdam

27. September, Amsterdam, Niederlande

Tech Standards Fall Forum

1. 5. Oktober, Hollywood, Kalifornien/USA

CES Unveiled Paris

3. Oktober, Paris, Frankreich

Innovate Celebrate

15. 17. Oktober, Boston, USA

CES Unveiled New York

8. November, New York, USA

CES Unveiled Las Vegas

6. Januar 2019, Las Vegas, Nevada/USA

CES 2019

8. 11. Januar, 2019, Las Vegas, Nevada/USA

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180606006496/de/

Contacts:

Consumer Technology Association (CTA)

Teresa Hsu

703-907-5259

thsu@CTA.tech

www.CESAsia.com

oder

Bernice Morquette

703-907-7651

bmorquette@CTA.tech

www.CES.tech