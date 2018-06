Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten wollen an diesem Donnerstag bei einem Treffen in Brüssel über die weitere Aufrüstung gegen Russland beraten. Plan ist es, dass die Einsatzbereitschaft von Truppen bis 2020 deutlich erhöht wird. Zudem sollen in Ulm (Baden-Württemberg) und Norfolk (Virginia) neue Kommandos für schnelle Truppen- und Materialtransporte aufgebaut werden. Zusätzlich sollen in der bestehenden Nato-Kommandostruktur insgesamt rund 1200 zusätzliche multinationale Dienstposten geschaffen.

Hintergrund ist die als aggressiv wahrgenommene Politik Russlands. Vor allem östliche Bündnispartner fühlen sich bedroht, seit der große Nachbar 2014 mit Unterstützung pro-russischer Separatisten in der Ukraine begann und sich die Schwarzmeerhalbinsel Krim einverleibte.

Weitere Themen des zweitägigen Treffens werden die Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten sein. Die USA fordern vor allem von Deutschland, mehr Geld auszugeben. Die bisherigen Budgeterhöhungen reichen US-Präsident Donald Trump nicht aus./aha/DP/tos

