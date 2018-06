- Proprietäre Methodik der Kennzahlen unterstützt die organisationsübergreifende Ausrichtung auf übergeordnete Ziele -

Yokogawa Electric Corporation (TOKYO:6841) kündigt die gewinnorientierte Betriebslösung OpreX an, eine Lösung für die Prozessindustrie, die eine nahtlose Abstimmung mit den Zielen des Anlagenmanagements im gesamten Unternehmen, vom Betriebsbereich bis zur C-Suite, ermöglicht. Die Lösung basiert auf einer Methodik von zusammenhängenden Leistungsindikatoren, die aus Yokogawas umfassendem Fachwissen gewonnen wurden. Sie verhilft, das Gleichgewicht zwischen widersprüchlichen Zielen zu optimieren und fördert damit die Rentabilität. Die Lösung beinhaltet ein neues Performance-Dashboard sowie zugehörige Dienstleistungen, die speziell für die Betriebsebene entwickelt wurden. Ebenfalls enthalten sind Programme von KBC Advanced Technologies, einer Tochtergesellschaft von Yokogawa, die sich auf Beratung und Simulation für das Management der Prozessindustrie spezialisiert hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180606006502/de/

Conceptual framework of how operations, engineering, and top management synaptic performance indicators (SPIs) examples are structured to align with high-level plant management objectives (Graphic: Business Wire)

"OpreX Profit-driven Operation Solution" wurde bereits für die Ölraffination und Petrochemie optimiert und soll in naher Zukunft auf LNG- und Basis-Chemieanlagen ausgeweitet werden.

"Führungskräfte der Prozessindustrie sagen, dass sie trotz erheblicher Investitionen in die IT keine wirkliche Transparenz darüber haben, was in ihren Werken geschieht, und dass die Ziele, die sie kommunizieren, auf operativer Ebene nicht klar verstanden werden", sagte Satoru Kurosu, Executive Vice President und Leiter der Premium Solutions and Service Business Headquarters von Yokogawa. "Um diese kritischen Probleme zu lösen, hat Yokogawa eine unternehmensübergreifende Methodik der Leistungskennzahlen entwickelt, die ihnen die nötige Transparenz und Ausrichtung bietet. Der synergistische Wert, den Yokogawa und KBC bieten können, ist in der Branche einzigartig."

Methodik der Leistungskennzahlen

Möglich wurde diese einzigartige Lösung durch die Integration des Know-hows von Yokogawa im Bereich der industriellen Automatisierungstechnik mit dem umfassenden Fachwissen der Experten von KBC, die über jahrzehntelange globale Analyse- und Beratungserfahrung mit großen Energie- und Chemieanlagen verfügen. Es wurden mehrere hundert Kennzahlen definiert und dann systematisch strukturiert. Diese "synaptischen Leistungsindikatoren" (SPIs), wie Yokogawa sie bezeichnet, werden auf den Ebenen Anlagenbetrieb, Engineering und Top-Management im Raffineriebetrieb gesammelt -basierend auf dem Wissen darüber, wie sie die Anlagenleistung beeinflussen.

Performance-Dashboard für den Betrieb

Die Lösung enthält ein neues Performance-Dashboard und zugehörige Dienste, die in ein von CENTUM verteiltes Steuerungssystem integriert sind* (DCS). Damit können Anlagenbetreiber in Echtzeit verfolgen, wie sich ihr Betriebsverhalten auf die übergeordneten Ziele des Anlagenmanagements auswirkt. Wenn der Service in einer Anlage durchgeführt wird, werden für jeden SPI optimale Sollwertbereiche bestimmt. Bewegt sich ein bestimmter Indikator außerhalb des idealen Bereichs, wird eine eingebaute Fachberatung angezeigt, die selbst unerfahrene Bediener beim schnellen Handeln unterstützt. Die SPIs und Betreiberleistungsdaten werden automatisch akkumuliert, um internes und branchenspezifisches Benchmarking, Ursachenanalyse und Expertenberatung für kontinuierliche Rentabilitätssteigerungen zu ermöglichen.

"Anlagensteuerungssysteme erhalten kontinuierlich eine große Menge an Informationen von Sensoren und Geräten, aber die Nutzung dieser großen Daten, die in Echtzeit durch das DCS gesammelt werden, ist hauptsächlich auf die Anlagensicherheit und Liniensteuerung beschränkt", sagte Masatoshi Nakahara, Yokogawa Executive Vice President und Leiter der IA Systems and Service Business Headquarters. "Die Zusammenführung der großen DCS-Daten und des erfassten Wissens der Yokogawa- und KBC-Experten innerhalb des Performance-Dashboards und der Services verbessert die Transparenz, das Feedback und die Motivation für die Betreiber erheblich und lässt sie ihre Arbeit von ereignisgesteuert auf nachhaltig-gewinnorientiert umstellen.

Ein Cloud-basiertes Programm für Engineering und Top-Management

Das gewinnorientierte Betriebslösungsportfolio umfasst auch das KBC-Co-Pilot-Programm: ein Paket von Cloud-basierten Serviceangeboten, das SPIs auf Engineering- und Managementebene anzeigt und Anlagen mit Fachwissen und Einblicken aus der Ferne unterstützt. Im Zusammenhang mit diesem Programm stehen weitere KBC-Beratungsleistungen wie Operational Excellence und Profit Improvement zur Verfügung.

Die Marke OpreX

Diese gewinnorientierte Betriebslösung ist die erste Lösung, die die Marke OpreX trägt, unter der alle Produkte, Dienstleistungen und Lösungen von Yokogawa für die industrielle Automatisierung vereinheitlicht werden. Es ist auch eine Vorzeigelösung, die das Synaptic Business Automation-Konzept von Yokogawa repräsentiert, das einem Prozess der Ko-Innovation mit den Kunden zugrunde liegt, um nachhaltigen Wert zu schaffen, indem alles in ihrer Organisation verbunden wird.

Weitere Informationen

Website der gewinnorientierten Lösung von OpreX: https://www.yokogawa.com/solutions/solutions/pdo

Website der Marke OpreX: https://www.yokogawa.com/oprex/

*Benötigt CENTUM VP R6 oder höher

Über Yokogawa

Yokogawa wurde 1915 gegründet und ist in den Bereichen Messung, Steuerung und Information tätig. Der Geschäftsbereich Industrieautomation bietet wichtige Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für eine Vielzahl von Prozessindustrien, wie Öl, Chemie, Erdgas, Strom, Eisen und Stahl sowie Zellstoff und Papier. Mit dem Geschäftsbereich Life Innovation will das Unternehmen die Produktivität in der gesamten Wertschöpfungskette der Pharma- und Lebensmittelindustrie radikal verbessern. Die Bereiche Test Measurement, Luftfahrt und andere Branchen bieten weiterhin wichtige Instrumente und Geräte mit branchenführender Präzision und Zuverlässigkeit. Yokogawa kooperiert mit seinen Kunden über ein globales Netzwerk von 112 Unternehmen in 61 Ländern und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.yokogawa.com.

Die Namen der hier erwähnten Unternehmen, Organisationen oder Produkte sind entweder Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180606006502/de/

Contacts:

Yokogawa Electric Corporation

Öffentlichkeitsarbeit

Integriertes Kommunikationszentrum

Yokogawa-pr@cs.jp.yokogawa.com