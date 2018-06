Für dauerhaft hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards bietet KHS ein präventives Wartungssystem sowohl für die lineare als auch die rotative Version des aseptischen Füllers Innosept Asbofill - mit fixen Modulen zum fixen Preis. Das System ist Bestandteil der ganzheitlichen Serviceleistungen des Unternehmens und bietet den Abfüllern die im Produktionsprozess benötigte Sicherheit. "So werden Ausfälle durch Verschleiß vermieden, Risiken für die Produktsicherheit frühzeitig erkannt und die Verfügbarkeit der Anlage gewahrt", erklärt Thomas Niehr, Leiter Aseptische Fülltechnik bei KHS in Bad Kreuznach. KHS bietet spezielle Wartungsbausteine an, vergleichbar mit der Inspektion ...

