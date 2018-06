Wer eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BUV) abschließen will, muss erst seitenweise Gesundheitsfragen beantworten. Es gibt aber auch neue Tarife ohne Fragenkatalog. Die haben für Versicherte nicht nur Vorteile.

Frank H. regt sich noch heute auf, wenn er daran denkt, wie er seine Berufsunfähigkeitsversicherung beantragen musste. Nachdem er sich durch einen Katalog von Gesundheitsfragen durchgearbeitet hatte, musste er auf Verlangen des Versicherers auch noch zwei Atteste liefern. Am Ende erhielt er zwar die gewünschte BUV, aber nur mit mehreren Ausschlüssen. Seine Probleme mit den Bandscheiben sowie sein hoher Blutdruck sind nicht mitversichert. Sollte er deswegen berufsunfähig werden, erhält er keine Leistungen.

Die umfangreichen Gesundheitsfragen sind oft ein Problem. Sie verkomplizieren den Antrag auf eine BUV, kosten viel Zeit beim Ausfüllen und müssen vom Versicherer gründlich geprüft werden. Deshalb dauert es oft lange, bis der Kunde erfährt, ob und welchen Versicherungsschutz er bekommen wird.

Darüber hinaus stellen die Gesundheitsfragen auch ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. Beantwortet der Versicherungskunde Fragen falsch, kann der Versicherer später die Leistung verweigern. Nur wenige konsultieren einen Arzt, um mit ihm die Gesundheitsfragen durchzugehen. Und wer oft den Hausarzt gewechselt hat, müsste zudem alle gleichermaßen einbinden.

Der Versicherungsmakler und BUV-Spezialist Thomas Schösser weiß aus Erfahrung, dass ein Vertragsabschluss und damit der Versicherungsschutz daher oft schon an den Gesundheitsfragen scheitert. "Nicht selten sind diese Fragen in den Anträgen sehr umfassend, teilweise mit langen oder sogar unbefristeten Abfragezeiträumen versehen, und daher teilweise schwer zu beantworten", sagt Schlösser. Die Folge: Häufig beantworten Verbraucher die Fragen nicht korrekt und riskieren so eine Leistungsverweigerung der Versicherung im Ernstfall.

In den vergangenen Monaten wurde zudem mehrfach darüber berichtet, dass einzelne Ärzte gegenüber den Kassen falsch abrechnen, sodass den Kassen manchmal sogar Krankheiten gemeldet werden, die der Patient gar nicht hatte. Da bei Prüfung einer möglichen Berufsunfähigkeit jedoch die Versicherer Informationen bei der Kasse des Patienten einholen, muss die jeweilige Versicherung davon ausgehen, dass der Patient die Krankheit bei der Antragstellung bewusst verschwiegen hat. Ergo, wieder keine Leistung bei Eintreten der Berufsunfähigkeit.

Doch inzwischen kommen Versicherte zumindest teilweise ohne oder mit nur wenigen zu beantwortenden Gesundheitsfragen zur BU-Police. Damit wird ...

