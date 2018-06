Puma ist wieder da - und wie!

Die Puma-Aktie (WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603) ist auf dem großen Börsenparkett zurück. In zwei Wochen gehört der Titel wieder dem MDAX an. Doch Puma ist nicht nur deswegen einen Blick Wert.

Großaktionär geht. Nachdem der französische Luxus-Konzern Kering (WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485) seine Puma-Anteile in Form einer Sachdividende an seine Aktionäre ausschüttete, wurde Puma zu einem aus Investorensicht attraktiven Titel. Losgelöst von den Franzosen kann Puma wieder zeigen, was die Raubkatze kann.

Starker Jahresauftakt. Im ersten Quartal konnte Puma bereits ein Umsatzplus von 21,5 Prozent (währungsbereinigt) auf 1,13 Mrd. Euro vermelden. Das operative Ergebnis (EBIT) konnte sogar von 70 auf 112 Mio. Euro noch deutlicher gesteigert werden. Mit Blick auf das aus Sicht von Puma unsichere Geschäftsumfeld, bedingt durch volatile Wechselkurse und ein schwieriges Handelsumfeld, wurde Ausblick für das Gesamtjahr nur leicht angehoben. Das Management erwartet nun einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 10 bis 12 Prozent (vorher 10 Prozent) und ein EBIT zwischen 310 und 330 Mio. Euro (vorher: 305 bis 325 Mio. Euro).

