SolarWinds Worldwide, LLC: Förbättringar av SolarWinds Cloud-portfölj stärker kapaciteten för övervakning av både infrastruktur och applikationer

Stramare integration och nya funktioner ger användare möjlighet att övervaka fler värdar och fler applikationer, till ett lägre pris

AUSTIN, Texas, June 07, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- SolarWinds (http://www.solarwinds.com/), en ledande leverantör av kraftfull och prisvärd IT-hanteringsprogramvara, kungjorde idag signifikanta förbättringar genom hela dess SolarWinds Cloud-portfolio, vilken består av SaaS-baserade produkter, inklusive uppdateringar av AppOptics, Pingdom, Papertrail och Loggly. Dessa förbättringar av SolarWinds Cloud är utformade för att fördjupa synligheten över både molninfrastruktur och applikationer för att förenkla fullständig stackövervakning för DevOps och IT Ops-proffs och möjliggöra en mer integrerad användarupplevelse för kunder som använder mer än en produkt.



Nya funktioner och kapaciteter för AppOptics, Pingdom, Papertrail och Loggly

Specifika förbättringar som breddar övervakningsstödet för infrastruktur och applikationer, samt förbättrar enkelheten, inkluderar:

AppOptics - Ger nu en enhetlig vy för att snabbt identifiera avvikelser och användningsmönster genom nya värdkartor och kapacitet för visning av värdlistor. Stöd för sju programmeringsspråk, nu även inklusive Ruby, Go och Node.js , vilket möjliggör en djupare synlighet i infrastruktur och applikationer. AppOptics-integrationen med Papertrail och Loggly tillgängliggör loggar för att ge kontextuell information för felsökning.

Ger nu en enhetlig vy för att snabbt identifiera avvikelser och användningsmönster genom nya värdkartor och kapacitet för visning av värdlistor. Stöd för sju programmeringsspråk, nu även inklusive Ruby, Go och Node.js , vilket möjliggör en djupare synlighet i infrastruktur och applikationer. AppOptics-integrationen med Papertrail och Loggly tillgängliggör loggar för att ge kontextuell information för felsökning. Pingdom - Ger nu upp till 13 månaders data för att fördjupa övervakningen av digitala upplevelser. Nu kan användarna dessutom generera delbara onlinerapporter för effektiv kommunikation mellan olika team.

Ger nu upp till 13 månaders data för att fördjupa övervakningen av digitala upplevelser. Nu kan användarna dessutom generera delbara onlinerapporter för effektiv kommunikation mellan olika team. Papertrail - Lägger till en ny händelsevisare, nya hastighetsgrafer och förbättringar av kontrollpanelen för att påskynda felsökning.

Lägger till en ny händelsevisare, nya hastighetsgrafer och förbättringar av kontrollpanelen för att påskynda felsökning. Loggly - Tillhandahåller nu förkonfigurerade instrumentpaneler baserat på logotyper för att förenkla övervakningen över komplexa miljöer.

"Papertrails kraft ligger i dess enkelhet", säger Dave North, chef för DevOps at Signiant, ett amerikanskt media- och underhållningsföretag. "De nya funktionerna bygger på produktens användbarhet och lägger till verkligt värde. Jag kan till exempel spara tid genom att skapa favoritgrupper i instrumentpanelen. De nya hastighetsgraferna är särskilt värdefulla, eftersom de låter oss visualisera felprocenten och snabbt avgöra om vi har ett litet eller stort problem."

Utöver dessa nya funktioner kan en stramare integration inom portföljen ge användarna möjlighet att kors-lansera över olika SolarWinds Cloud-produkter. Det betyder att DevOps-proffs nu enkelt kan förflytta sig från en instrumentpanel som belyser belastningstidsproblem på en webbsida, till, till exempel, en detaljerad loggvy för att felsöka ett problem med programinfrastrukturen.

"Det är för svårt och dyrt för DevOps och IT Ops-proffs att ha en övergripande övervakning av prestandan för moderna applikationer i deras miljö", säger Christoph Pfister, vice vd för produkter hos SolarWinds. "Denna lansering som vi gör idag utökar våra omfattande övervakningsförmågor över infrastruktur och applikationer. Med hjälp av dessa kraftfulla, prisvärda produkter kommer våra kunder att se hela bilden av spår, mätvärden, loggar och den digitala upplevelsen och kunna förbättra responsen hos sina applikationer samt göra deras liv mycket enklare."

Förbättringarna av SolarWinds Cloud är de senaste milstolparna i företagets strävan att leverera en uppsättning övergripande, enkla och prisvärda fullständiga stackövervakningslösningar. SolarWinds mål är att möjliggöra en enda vy av infrastruktur, program och digital erfarenhet, vilket i sin tur kommer att hjälpa kunderna att lösa sina mest komplexa prestanda- och driftsäkerhetsproblem snabbt, enkelt och till överkomliga priser.

Prissättning och tillgänglighet

De förbättrade SolarWinds Cloud-erbjudandena är tillgängliga med omedelbar verkan. Prissättningen är från $7,50 per månad för AppOptics, från $9,95 per månad för Pingdom, $7,00 per månad för Papertrail och $99,00 per månad för Loggly.

*Aktuella priser per den 4 juni 2018, i amerikanska dollar. Prissättningen kan variera beroende på jurisdiktion och gällande valuta. Kontakta en lokal försäljningsrepresentant för SolarWinds för att hitta priser som är specifika för din jurisdiktion.

