Mehr als jedes dritte deutsche Unternehmen hat laut einer Studie digitalen Nachholbedarf. Sie zeigt ein deutsches Problem: Digitalisierung ist seit Jahren ein Schlagwort in der Wirtschaft - mehr aber oft nicht.

In Sachen Digitalisierung hat mehr als jedes dritte deutsche Unternehmen einer Studie zufolge Nachholbedarf. In den USA sei die Umstellung der Geschäftsprozesse weiter vorangeschritten, heißt es in der Untersuchung der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG). Demnach sind 36 Prozent der deutschen Firmen Nachzügler in der Digitalisierung, lediglich ein Fünftel gelten als Vorreiter. In den Vereinigten Staaten gebe es mehr Vorreiter (25 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...