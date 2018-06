Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HANDELSSTREIT - Ab Juli sollen Vergeltungszölle auf US-Produkte gelten. Bei den neuen Iran-Sanktionen fordert Europa Ausnahmen. Die deutsche Wirtschaft begrüßte die geschlossene und wehrhafte Haltung der EU. "Die Stärke des Rechts muss wieder die Oberhand gewinnen - nicht das Recht des Stärkeren", sagte Volker Treier, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, dem Handelsblatt. "Es ist an der Zeit, dass aus Washington wieder Konstruktives kommt." (Handelsblatt S. 12)

ESMA - Die EU-Kommission möchte der Europäischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Esma) in Paris mehr Macht geben. Bei den nationalen Aufsichtsbehörden in Europa sorgt der Plan aber für Grausen, denn sie möchten ihre Befugnisse behalten. Amtschef Steven Maijoor weist diese Befürchtungen jetzt zurück. "Die Vorschläge zur Stärkung der Esma sehen vor, dass die nationalen Aufsichtsbehörden für die meisten Bereiche zuständig bleiben", sagte Maijoor. Gleichzeitig erhalte seine Behörde bessere Instrumente, um sicherzustellen, dass die Entscheidungen der nationalen Aufsichtsbehörden konsistent seien. "Wir hatten Fälle, in denen die nationalen Aufseher die Risiken einiger Produkte nicht ausreichend berücksichtigt haben." (SZ S. 19)

BANKEN - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird den Umgang mit IT-Risiken der großen Banken in Europa einheitlich regeln. Wie die Börsen-Zeitung erfahren hat, werden die europäischen Bankenaufseher im Laufe dieses Jahres konkrete Vorgaben erlassen. Eine Sprecherin der Notenbank äußerte sich dazu auf Anfrage nicht. Die europäischen Bankenaufseher folgen mit ihrer Initiative dem Beispiel der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), die bereits im vergangenen Jahr bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) vorgelegt hatte. Die Regeln der EZB werden zunächst einmal die 118 Großbanken unter direkter Aufsicht der Notenbank betreffen, mittelbar dürften sie indes auch Folgen für die übrigen Institute, die sogenannten "Less Significant Institutions", haben. (Börsen-Zeitung S. 3)

EINLAGENSICHERUNG - Eine europäische Einlagensicherung wäre ein fataler Irrweg, meint Hans-Werner Sinn in einem Gastbeitrag. Gegen die Einlagensicherung spricht vor allem, dass sie die Banken zum Zocken veranlassen würde. Selbst die Zombiebanken der Eurozone würden durch die Einlagenversicherung in die Lage versetzt, sich nach Belieben Spargelder in Europa zu besorgen, um damit weltweit Ramschprojekte zu finanzieren. (Handelsblatt S. 48)

SOLIDARITÄTSBEITRAG - Angeblich gibt es eine Leitungsvorlage der Steuerabteilung im Bundesfinanzministerium an Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Dem Vernehmen nach sieht das Papier vor, den Solidaritätsbeitrag für die oberen 10 Prozent der Steuerzahler dauerhaft in die Einkommensteuer zu integrieren. Der Grund: Die schwarz-rote Koalition plant die Abschaffung des Soli für die restlichen 90 Prozent der Steuerzahler zum Ende der Legislaturperiode. Das Bundesfinanzministerium allerdings dementiert Berichte von Bild und Handelsblatt, wonach der Minister darüber nachdenke. An der Sache sei "absolut nichts dran", sagte der Sprecher des Ministers. "Wir halten uns an den Koalitionsvertrag." (Welt S. 9)

TÜRKEI - "Die Zentralbank wird unabhängig bleiben - Punkt", stellt Vizepremier Mehmet Simsek im Handelsblatt-Interview unmissverständlich klar. Die Türkei ist dringend auf ausländisches Kapital angewiesen: Das Leistungsbilanzdefizit steigt, ebenso wächst die Inflation, auf zuletzt 12 Prozent. Deshalb hatte die Notenbank den Leitzins auf 16,5 Prozent erhöht. Erdogan fürchtet, dass die hohen Zinsen das zuletzt starke Wirtschaftswachstum bremsen - und seinen Wahlsieg gefährden könnten. Denn nicht nur die Investoren, sondern auch die Bevölkerung zeigt sich zunehmend verunsichert. (Handelsblatt S. 6)

BLOCKCHAIN - Die Verbreitung von sogenannten Kryptowährungen und von Initial Coin Offerings (ICO) weckt nicht zuletzt wegen zahlreicher Betrugsfälle den Argwohn der Aufsichtsbehörden und Anlegerschützer. Die auf das Thema Blockchain spezialisierte Anwältin Nina-Luisa Siedler meint, dass die Voraussetzungen in Europa im Vergleich zu den USA gut sind, um im Rahmen der Digitalisierung die Möglichkeiten der Blockchain zu nutzen. Nachholbedarf sieht sie aber in Fragen des Anlegerschutzes und in der Aufklärungsarbeit durch die Aufseher, namentlich durch die deutsche Finanzaufsicht Bafin. (Börsen-Zeitung S. 2)

