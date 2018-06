Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe. Das Papier des Herzogenauaracher Konzerns habe am Mittwoch sowohl die 200-Euro-Marke als auch die 50-Tage-Linie durchbrochen und damit ein Kaufsignal generiert. Damit habe sich. [mehr] Der Aktionär Fresenius-Aktie hat einen guten Lauf - Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe. Der deutsche Gesundheitskonzern ordne sein Klinikgeschäft neu, um die Voraussetzungen für weitere mögliche Zukäufe im Ausland zu schaffen. Zum 1. Juli 2018 würden 38 Gesundheitseinrichtu. [mehr] aktiencheck.de Evotec-Aktie: Leerverkäufer WorldQuant tritt nun den Rückzug an! Aktiennews Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer WorldQuant, LLC kürzt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Evotec AG: Die Leerverkäufer von WorldQuant, LLC treten den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) an. Die Finanzprofis von WorldQuant, LLC mit Sitz in Greenwich, Connecticut, USA, haben am 05.06.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,53% auf 0,49% der Ak. [mehr] Kolumnen mehr > Till Kleinlein Gold (XAUUSD) aktuell: Einstieg geplant, Webinar auch Das glänzende Edelmetall hat zuletzt trotz politischer Unsicherheit zweimal Verstärkung nötig gehabt. Jeweils an der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie - ausgehend vom Dezember-Tief 2016 - schlugen die Gold-Käufer wieder zu. Die charttechnische Unterstützung hat also ganze Arbeit geleistet. Gestern klopfte Gold zum wiederholten Male an die 1.300 Dollar-Marke an, holte sich aber an besagter Stelle erneut eine blutige Nase ab. Dennoch: Gelingt es die runde Kursmarke zu überwinden, möchte ich eine erste kleine Long-Position aufbauen. Sofern dann die nächste Kurshürde um 1.308/09 US-Dollar je Feinunze genommen werden kann, bin ich bereit, die Position weiter auszubauen. Auf erns. [mehr] CMC Markets DAX tritt auf der Stelle - Euro zieht nach EZB-Äußerungen an Die Weltbank sieht in ihrem halbjährlichen Bericht steigendes Wachstum in der Hälfte der Länder der Erde und glaubt sogar, dass sich das Tempo durch Abstrahleffekte aus den USA und China kurzfristig sogar noch weiter beschleunigen könnte. Das ist Balsam auf die Seele der Investoren, deren Optimismus wegen der erratischen Handelspolitik der USA und dem aufkommenden Protektionismus getrübt wurde. Jetzt sehen wir eine beginnende Rally an der Wall Street, die ihre Kraft aus dem Pessimismus der vergangenen Wochen zieht. Die Kurse klettern an einer Wand der Skepsis empor. Eine Zinsanhebung in der kommenden Woche steht mit fast 94 Prozent veranschlagter W. [mehr] S&P500 vorbörslich bei 2.758 Punkten Der S&P500 ging am Vortag bei 2.748 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich bei 2.758 Punkten. Und damit direkt am Widerstandsbereich um 2.758/2.760 Punkte! In diesem Bereich droht der US-Index zunächst nach unten abzuprallen und wieder Kurs auf 2.700 Punkte zu nehmen. Risikoaverse Investoren könnten um 2.760 Punkte einen Verkauf von Long-Positionen erwägen. Trotz nun möglicher Rücksetzer bleibt der generelle Trend im S&P500 über 2.680/2.700 Punkten long. Trading-Strategie: 1. Long-Positionen im Bereich von 2.600 Punkten eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel bei 2.800 bzw. 3.000 Punkten. 2. Long-Position über 2.7. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...