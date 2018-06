Seit die Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) hierzulande in Kraft ist, läuft eine in vieler Hinsicht seltsame Diskussion. Es scheiden sich nämlich die Geister darüber, ob in Schulen Klassenchats via Whatsapp eingestellt werden müssen. In Zürich ist der Datenschutzbeauftragte dieser Meinung, seine Kollegen im Jura oder Neuenburg sehen das anders. Schon das allein gibt zu denken. Im Zuge der Einführung der DSVGO hatte Whatsapp entschieden, die Nutzungsbedingungen anzupassen und die App erst ab 16 Jahren zuzulassen. Wenn die Eltern den Kids die Nutzung erlauben, kann auch ein jüngerer Teenager die App weiter gebrauchen. Trotzdem ärgert sich jetzt die halbe Schweiz über ein mögliches Whatsapp-Verbot für jüngere Teenager. Eine seltsame Diskussion.

Zunächst sei festgehalten, dass es keine aufschreienden Teenager geben wird, selbst wenn die Klassenchats schweizweit eingestellt werden sollten. Denn die jungen Leute werden sich um die Verordnung keinen Deut kümmern und weiter wie gewohnt chatten, nur eben nicht mehr mit der Schule. Whatsapp für Unter-Sechzehnjährige zu verbieten, ist schlichtweg eine "Mission impossible", zu viele "Kinder" nutzen diese beliebteste App schon. Denen das einfach abzustellen, würde Familienkrieg bedeuten. Und welche Eltern sind dazu schon bereit?

Vorbeidiskutiert

Was ich an der Diskussion beunruhigend finde, ist, dass grundsätzliche Fragen gar nicht aufkommen. Und das, obwohl dieser Fall hervorragend belegt, in welch intime und private Bereiche das Smartphone, sprich die Digitalisierung schon Einzug genommen hat. Sie beeinflusst nicht nur den Alltag und die Art wie wir miteinander kommunizieren, sondern auch wie wir generell miteinander umgehen, so auch das Verhältnis zwischen Eltern und Kind bzw. Schule und Kind. Doch das interessiert in der Diskussion offenbar keinen; genauso wenig wie hinterfragt wird, ob es nicht andere (wohl bekannte und jahrhundertelang erprobte) Wege des Austauschs gibt. Und schon gar nicht interessiert, ob eigentlich alle "Kinder" für die Schule ein Smartphone besitzen müssen. Was, wenn sich das jemand nicht leisten kann oder will? Und ganz grundsätzlich fragt man sich, ob der Lehrbetrieb ohne Smartphone überhaupt noch funktioniert.

Sorry ey…

In Klassenchats wird nicht nur belangloses Zeug gequatscht, sondern es können z.B. fachliche Fragen zu Aufgaben gestellt werden oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...