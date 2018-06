The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3FN0023685 BK OF QUEENSL. 2018 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A1ELX98 BERLIN HYP AG PFE146 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1H3GK6 WL BANK AG PF.R297 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB3WM4 BAY.LDSBK.IS.14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T3H9 DZ BANK IS.A516 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9U8T5 DZ BANK IS.A15 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB10U2 LB.HESS.THR.CARRARA03E/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA USU05526AL93 B.A.T. CAP. 17/37 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0113243397 NORDLB MTN 00/30 VAR 1-6 BD01 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0221786 BK OF QUEENSL. 2018 BD02 BON AUD N

CA XFRA DE000BLB1JL7 BAY.LDSBK.IS.12/18VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4R52 HSH NORDBANK IS 14/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000WBP0AS4 WUESTENROT BAUSPK.IS.178 BD02 BON EUR N

CA RQ4C XFRA US761713BC91 REYNOLDS AMERIC. 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0368332200 COMMERZBANK 08/18 VAR 666 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0368359310 NATL AUSTR.BK 08/23FLRMTN BD02 BON GBP N