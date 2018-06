FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

5FG XFRA GB00BYW6GV68 FERROGLOBE PLC DL 7,50 0.051 EUR

EVZ XFRA GB00B71N6K86 EVRAZ PLC DL 1 0.110 EUR

OSZG XFRA USX607461166 OTP BANK NYRT. GDR REG. S 0.345 EUR

WFK XFRA US9814751064 WORLD FUEL SVCS DL-,01 0.051 EUR

WMB XFRA US9694571004 WILLIAMS COS INC. DL 1 0.289 EUR

WHC XFRA US9621661043 WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 0.272 EUR

WP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.336 EUR

UWS XFRA US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 0.395 EUR

5HG XFRA BMG454221059 HOEGH LNG HOLD.LTDDL-,01 0.021 EUR

VFP XFRA US9182041080 V.F. CORP. 0.391 EUR

PA9 XFRA US89417E1091 TRAVELERS COS INC. 0.654 EUR

TXG XFRA US8807791038 TEREX CORP. DL-,01 0.085 EUR

SYM XFRA US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 0.064 EUR

RN7 XFRA US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL DL-,01 0.076 EUR

PSE XFRA US7445731067 PUBL. SVC.ENTER. 0.382 EUR

PP9 XFRA US69351T1060 PPL CORP. DL-,01 0.348 EUR

NT4 XFRA US6658591044 NORTHN TRUST CORP.DL1,666 0.357 EUR

MNMA XFRA US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A 0.212 EUR

MGG XFRA US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 0.102 EUR

LE6N XFRA US5218652049 LEAR CORP. DL-,01 0.595 EUR

LC1 XFRA US5138471033 LANCASTER COLONY CORP. 0.510 EUR

KMY XFRA US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.850 EUR

ROF XFRA US4937321010 KFORCE INC. DL-,01 0.102 EUR

AF4 XFRA US4108671052 HANOVER INSUR. GRP DL-,01 0.459 EUR

GPT XFRA US3724601055 GENUINE PARTS DL 1 0.612 EUR

8GM XFRA US37045V1008 GENERAL MOTORS DL-,01 0.323 EUR

GRUA XFRA US36847Q1031 GEELY AUTO.H.ADR/20 HD-02 0.628 EUR

FSY XFRA US3464141056 FORMULA SYS 1985 ADR 0.289 EUR

FT2 XFRA US3205171057 FIRST HORIZON NAT.DL-,625 0.102 EUR

Y1F XFRA US31847R1023 FIRST AMERN FIN. CORP. 0.323 EUR

DSG XFRA US2533931026 DICK'S SPORTING DL-,01 0.191 EUR

CB5 XFRA US2005251036 COMMERCE BANCSHS INC. DL5 0.200 EUR

ZZA XFRA US17243V1026 CINEMARK HLDGS INC.DL-,01 0.272 EUR

MX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 0.595 EUR

C5S XFRA US1248572026 CBS CORP. B DL -,001 0.153 EUR