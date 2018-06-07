FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
TOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1
6AH XFRA KYG063181021 AUSNUTRIA DAI.HUNA.HD-,10
CPM XFRA HK0144000764 CHINA MERCHANTS PORT HLDG
SANT XFRA AT0000A0E9W5 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.
8KM XFRA AU000000KIN8 KIN MINING NL
33S XFRA FR0000060402 ALBIOMA EO-,0385
XFRA CA9106242048 UNITED HUNTER OIL+GAS
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TOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1
6AH XFRA KYG063181021 AUSNUTRIA DAI.HUNA.HD-,10
CPM XFRA HK0144000764 CHINA MERCHANTS PORT HLDG
SANT XFRA AT0000A0E9W5 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.
8KM XFRA AU000000KIN8 KIN MINING NL
33S XFRA FR0000060402 ALBIOMA EO-,0385
XFRA CA9106242048 UNITED HUNTER OIL+GAS