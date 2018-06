FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 08.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.06.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EP5 XFRA US30214U1025 EXPONENT INC. DL -,0001

HCG XFRA HK0003000038 H.K. CHINA GAS

48D XFRA AU000000DGO5 DGO GOLD

ESEE XFRA FR0011550185 BNPPE S+P 500 U.ETF CEO

ETSZ XFRA FR0011550193 BNPPE ST.EUR.600 U.ETF C

ESEH XFRA FR0013041530 BNPPE S+P 500 U.ETF EOH