Für Uber läuft es nicht gut in Deutschland. Mit Elektrofahrrädern will der US-Fahrdienst bei der Politik Sympathiepunkte gewinnen. Doch eigentlich blickt Uber gespannt nach Hamburg.

Protest ist Dara Khosrowshahi gewöhnt. Und so dürfte es den Chef des Fahrdienstes Uber kaum gestört haben, dass sich ein kleines Grüppchen Menschen zur Anti-Uber-Demonstration in Berlin-Kreuzberg versammelt haten. Während draußen vor dem Tempodrom bei praller Sonne rund 50 Taxifahrer das Geschäftsmodell von Uber anprangerten, saß Khosrowshahi auf einem grauen Sofa mitten auf der Bühne des Digitalmesse NOAH und erzählte dem jungen Publikum, warum nun alles besser werde.

Für Uber läuft es gar nicht gut in Deutschland. Der US-Fahrdienst wird seit Jahren von der Politik und deutschen Gesetzen ausgebremst. Eigentlich wollte das Unternehmen, das 2017 weltweit 7,5 Milliarden Euro umsetzte, auch hierzulande Taxis verdrängen. Doch private Fahrer dürfen weiterhin in Deutschland keine Personen in ihrem Privat-Pkw befördern. Zumindest nicht erwerbsmäßig. Und auch Sammeltaxis sind verboten.

Dennoch will das Unternehmen nicht aufgeben. "Deutschland ist extrem wichtig für uns", sagte Khosrowshahi auf dem Podium. Das Unternehmen vermittelt in Städten wie München und Berlin derzeit ganz normale Taxis und bietet Chauffeurdienste an. Es hält sich an die Regeln des Personenbeförderungsgesetzes. Doch verglichen mit dem Business in anderen Teil der Welt, verdient Uber in Deutschland kaum Geld.

