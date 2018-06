Der chinesische Zahlungssystem-und Fintech-Riese Ant Financial sammelt Geld über weitere Finanzierungsrundenein. Seit Frühjahr dürften knapp 12 Mrd. $ in das Unternehmen geflossen sein. Die mit Alibaba eng verbundene und von deren Gründer und Chairman Jack Ma kontrollierte Ant Financial dürfte nach den jetzt erzieltenKonditionen der Finanzierungsrunde auf einen impliziten Marktwert von rund 150 Mrd. $ kommen. Damit ist Ant Financial, zu deren Kerngeschäft der führende chinesische Online-Zahlungsabwickler Alipay gehört, der weltweit mit Abstand wertvollste Player im Finanztechnologie-Sektor. Statt einer bislang vereinbarten Gewinnabführung von 37,5 % an Alibaba soll Alibaba künftig direkt mit 33 % an Ant Financialbeteiligt sein. So würde Alibaba an einem gigantischen IPO von Ant profitieren. Wir setzen auf weiter steigende Kurse.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 23 vom 7.6.2018.



