Der Dax dürfte seine kleinen Gewinne vom Vortag am Donnerstag ausbauen: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn gut ein halbes Prozent höher auf 12 900 Punkte. Das bisherige Wochenhoch lag bei 12 925 Punkten.

Schwung kommt erneut von der Wall Street: Der Dow Jones Industrial war am Vorabend auf den höchsten Stand seit Mitte März ausgebrochen. Gewinne in den nachbörslichen Futures bestätigen den Vorstoß. Entsprechend freundlich präsentieren sich auch die Märkte in Asien./ag/fba

