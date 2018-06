Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Post von 44,00 auf 40,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Da ein Handelskrieg zwischen den USA und China inzwischen weniger wahrscheinlich geworden sei, hätten sich Logistikaktien im zweiten Quartal bisher besser entwickelt als zu Jahresbeginn, schrieb Analyst Edward Stanford in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Unternehmen sollten zudem von einem weltweiten Wirtschaftswachstum profitieren. Das niedrigere Deutsche-Post-Kursziel begründete der Experte mit den enttäuschenden Erstquartalszahlen, denen er mit deutlich gesenkten Jahresschätzungen Rechnung trägt. Die überraschende Kosteninflation im Brief- und Paketgeschäft (PeP) sollten die Bonner indes in den Griff bekommen./gl/zb

Datum der Analyse: 07.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005552004

AXC0042 2018-06-07/07:42