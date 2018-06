Ottawa - Vor dem Gipfel der sieben grossen westlichen Industriestaaten (G7) in Kanada haben sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Gastgeber Justin Trudeau abgestimmt. Als erster der Staats- und Regierungschefs war Macron am Mittwoch schon in der kanadischen Hauptstadt Ottawa eingetroffen.

Beide Politiker werden am Rande des Gipfels am Freitag und Samstag in La Malbaie nahe Québec mit US-Präsident Donald Trump zu "wichtigen", so das Weisse Haus, bilateralen Treffen zusammenkommen. Macron erwartet "freimütige" Gespräche mit Trump über die Differenzen im Handel, Klimaschutz und über den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran.

Weisses Haus stellt Trump als grossen Handelsreformer dar

"Das Welthandelssystem ist kaputt", gab Trumps Wirtschaftsberater im Weissen Haus, Larry Kudlow, am Mittwoch in ...

