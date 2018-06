TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Wall Street liefert am Donnerstag Orientierung für die Anleger an den ostasiatischen Börsen. Nachdem der Dow-Jones-Index die Marke von 25.000 Punkten wieder genommen hat, ziehen auch die Aktienkurse der Region durch die Bank an. Auffallend gesucht sind Automobilwerte in Tokio und Hongkong. Im Handelskonflikt zwischen den USA einerseits und Europa, China, Mexiko und Kanada andererseits überbieten sich die Akteure mit wechselseitigen Drohungen und Kompromissvorschlägen. China sieht offenbar Fortschritte in den Handelsgesprächen mit den USA.

Die Automobiltitel in Tokio hängen wegen ihrer Exportlastigkeit an der Wechselkursentwicklung des Yen. Dieser gibt zum US-Dollar im Tagesvergleich zwar leicht nach, zeigt sich mit 109,91 je Dollar aber von noch tieferen Ständen im frühen Handel wieder erholt. Parallel dazu kommen die Automobil- und Exportwerte in Tokio von ihren Tageshochs zum Teil deutlich zurück. Toyota Motor steigen um 1,1 Prozent, hatten aber auch schon 1,6 Prozent vorne gelegen. Nissan und Honda rücken um 1,1 bzw. 1,0 Prozent vor. Der Nikkei-225 liegt 0,9 Prozent höher bei 22.817 Punkten.

In Hongkong legt der HSI um 0,6 Prozent zu und steuert damit seinen sechsten Tagesgewinn in Folge an. Auch hier marschieren Automobiltitel vorneweg: Geely Auto ziehen um 3,0 Prozent an, nachdem das Unternehmen einen 61-prozentigen Absatzsprung im Mai vermeldet hat. Das Technologieschwergewicht Tencent steigt mit dem Markt um 0,5 Prozent. In Schanghai gewinnt der Composite 0,1 Prozent.

In Australien zeigt sich die Börse freundlich. Die Aktie des Geflügelfleischproduzenten Inghams verliert aber 8,3 Prozent. Anleger zeigen sich verschreckt über den plötzlichen Rücktritt des CEO.

Vom Austral-Dollar kommen keine frischen Impulse. Er tendiert zu seinem US-Pendant seitwärts, nachdem er am Vortag im Zuge überraschend starker Wachstumsdaten und dadurch ausgelöster Zinserhöhungsfantasie zugelegt hatte. Volkswirte bezweifeln, dass die starken Exportdaten im ersten Quartal nachhaltig gehalten werden können.

Auch Malaysia meldet steigende Aktienkurse. Telekom Malaysia zeigen sich mit Aufschlägen von rund 4 Prozent besonders fest. Der Rücktritt des CEO, der als Unterstützer der früheren Regierung gilt, entfacht laut Händlern Kauflaune unter Anlegern. Die Titel waren im vergangenen Monat mit den politischen Komplikationen um 31 Prozent eingebrochen. Nach zwei ergatterten Großaufträgen und entsprechend positiven Analystenkommentaren ziehen die Papiere des Bau- und Immobilienkonzerns Kimlun um 4,7 Prozent an. Auch diese Aktie stand im Vormonat im Zuge der politischen Nachwehen der Wahlen in Malaysia massiv unter Druck.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.058,60 +0,56% -0,11% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.821,62 +0,87% +0,25% 08:00 Kospi (Seoul) 2.470,74 +0,69% +0,13% 08:00 Schanghai-Comp. 3.117,02 +0,06% -5,77% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.432,37 +0,55% +3,90% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.473,34 +0,16% +2,36% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.795,83 +1,05% -2,32% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 11:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1794 +0,1% 1,1777 1,1748 -1,8% EUR/JPY 129,63 -0,1% 129,74 129,27 -4,2% EUR/GBP 0,8782 +0,0% 0,8779 0,8751 -1,2% GBP/USD 1,3430 +0,1% 1,3415 1,3424 -0,7% USD/JPY 109,91 -0,2% 110,16 110,06 -2,4% USD/KRW 1068,75 +0,2% 1066,88 1067,40 +0,1% USD/CNY 6,3926 +0,1% 6,3884 6,3964 -1,8% USD/CNH 6,3848 +0,1% 6,3795 6,3869 -2,0% USD/HKD 7,8454 -0,0% 7,8472 7,8471 +0,4% AUD/USD 0,7654 -0,2% 0,7670 0,7645 -2,1% NZD/USD 0,7045 +0,1% 0,7036 0,7034 -0,8% Bitcoin BTC/USD 7.707,19 +0,6% 7.658,97 7.616,93 -43,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,03 64,73 +0,5% 0,30 +8,8% Brent/ICE 75,76 75,36 +0,5% 0,40 +16,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.297,42 1.296,44 +0,1% +0,98 -0,4% Silber (Spot) 16,67 16,66 +0,1% +0,01 -1,5% Platin (Spot) 906,20 906,00 +0,0% +0,20 -2,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2018 01:14 ET (05:14 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.