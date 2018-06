Milchmännchens Interesse für Bitcoin. Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. So ähnlich hat es auch Warren Buffett einmal formuliert. Alle Welt spricht über Bitcoin, Ethereum, Ripple, Monero, Theta usw., mir ist das alles fremd. Aber der Bildungshunger läßt auch in meinem Alter nicht nach, gerne lerne ich dazu. So nahm ich unter anderem am 5.6.18 um 18 Uhr an der zweistündigen Veranstaltung "Blockchain and the Token Economy" in der WU teil. Die Veranstaltung fand in englischer Sprache statt, meine Englischkenntnisse sind nur noch rudimentär vorhanden, aber erstens ist die Blockchain-Fachsprache sowieso eine eigene Sprache, die wohl auch Native Speakers nicht besser verstehen als ich, und zweitens glaube ich, ganz gut zu verstehen, was...

Den vollständigen Artikel lesen ...