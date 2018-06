DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die USA haben Zweifel daran aufkommen lassen, ob sie sich im Zollstreit an Entscheidungen der Welthandelsorganisation (WTO) halten würden. "Multilaterale internationale Organisationen werden nicht die amerikanische Politik bestimmen", sagte der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, auf die Frage, ob die USA die Entscheidungen der WTO respektieren würden. "Die USA sind - wie der Präsident bereits wiederholt gesagt hat - mehr an nationale Interessen gebunden als an alles andere." Dennoch würden die USA die WTO weiterhin in Anspruch nehmen: "Wir sind noch immer an der WTO interessiert", sagte Kudlow. Er verwies darauf, dass der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer Beschwerden bei der WTO gegen die Handelspraktiken Chinas und anderer Länder eingereicht habe. Die EU, Kanada, Japan, China und Russland haben bei der WTO Beschwerden gegen die von Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium eingelegt.

Untedessen kommen die Handelsgespräche zwischen Peking und Washington offenbar voran. China und die USA hätten "positive und konkrete Fortschritte auf mehreren Gebieten" in den Gesprächen am Wochenende erzielt, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Details der Verhandlungen müssten noch von beiden Seiten bestätigt werden. Auf die Frage über die in den Medien berichtete Bereitschaft Chinas, als Teil einer Vereinbarung US-Waren im Wert von knapp 70 Milliarden US-Dollar abzunehmen, sagte der Sprecher, dass die Erhöhung der Importe eine langfristige Strategie sei und China bereit sei, mehr Produkte aus den USA und anderen Ländern zu kaufen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

11:00 DE/Schaltbau Holding AG, HV

Im Laufe des Tages:

- DE/Bayer AG, Abschluss der Übernahme der Monsanto Co

DIVIDENDENABSCHLAG

Cewe Stiftung & Co 1,85 EUR Kuka 0,50 EUR PNE Wind 0,04 EUR Rhoen-Klinikum 0,22 EUR Stada Arzneimittel 0,11 EUR Uniper 0,74 EUR VTG 0,90 EUR Wasgau 0,24 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang April saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm - EU 11:00 BIP 1Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+2,5% gg Vj 2. Veröff.: +0,4% gg Vq/+2,5% gg Vj 4. Quartal: +0,7% gg Vq/+2,8% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 221.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 2 bis 3 Mrd EUR, davon: 0,05-prozentige Anleihen mit Laufzeit Januar 2021 0,35-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 1,40-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2028 Auktion neuer 0,15-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2023 im Volumen von 1,75 bis 2,25 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 8,0 bis 9,0 Mrd EUR, davon: neue 0,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit November 2028 5,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2029 1,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2031 1,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2036 11:30 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 500 Mio SEK 11.30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 7 Mrd HUF

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.772,00 -0,01 Nikkei-225 22.821,28 0,86 Schanghai-Comp. 3.113,11 -0,06 DAX 12.830,07 0,34 DAX-Future 12.896,00 1,03 XDAX 12.898,78 1,04 MDAX 26.807,78 0,45 TecDAX 2.842,13 0,37 EuroStoxx50 3.460,82 0,12 Stoxx50 3.069,31 -0,22 Dow-Jones 25.146,39 1,40 S&P-500-Index 2.772,35 0,86 Nasdaq-Comp. 7.689,24 0,67 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,15 -108

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,63 -0,63 -0,02 Deutschland 10 Jahre 0,46 0,46 0,03 USA 2 Jahre 2,51 2,52 0,62 USA 10 Jahre 2,97 2,97 0,56 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,01 Japan 10 Jahre 0,05 0,05 0,00

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen werden mit einer freundlichen Handelseröffnung erwartet. Positiv ist zum einen die Vorgabe von der Wall Street, dort schloss der Dow-Jones-Index wieder über der 25.000er-Marke. Daneben dürfte laut Marktteilnehmern die anhaltende politische Entspannung in der Eurozone für einen höhere Risikobereitschaft unter den Investoren sorgen. Zum einen hat der neue spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez sein Kabinett vorgestellt. Bei seiner Regierungsmannschaft setzt der Chef der spanischen Sozialisten auf Verfechter eines geeinten Europas. In Italien kann nun endlich die neue Regierung ans Werk gehen.

Rückblick: Gut behauptet - Nach einem volatilen Handelsverlauf schlossen die Börsen meist etwas höher. Im Handel war von "politischer Börse" die Rede. Nachdem die EU nun in Reaktion auf die Anfang Juni in Kraft getretenen US-Strafzölle ebenfalls Zölle auf US-Einfuhren angekündigt hat, droht eine weitere Verschärfung des Handelskonflikts mit den USA. Daneben bleibt Italien ein potenzieller Unsicherheitsfaktor mit dem avisierten Regierungsprogramm, das den Verschuldungskriterien der EU zuwiederlaufen dürfte. Die Mailänder Börse schloss nach einer Berg- und Talfahrt mit phasenweise deutlicheren Verlusten am Ende 0,3 Prozent höher. Die zehnjährigen italienischen Renditen zogen aber weiter steil an auf 2,93 nach 2,75 Prozent am Vorabend. Voestalpine gewannen nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen 1,8 Prozent. Mit Repsol ging es in Madrid Börse um 3 Prozent nach oben. Repsol will die Gewinnbeteiligung der Aktionäre für die nächsten beiden Jahre um jeweils durchschnittlich 8 Prozent anheben.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Bayer gaben um 1,7 Prozent nach. Das war aber nur der laufenden Kapitalerhöhung geschuldet, die Aktien wurden nämlich ex Bezugsrecht gehandelt. Hauptverlierer im DAX waren RWE mit Abgaben von 1,7 Prozent. Sie setzten damit laut Händlern ihre volatile Seitwärtsbewegung fort. Thyssenkrupp stiegen 2,2 Prozent und Fresenius um 2,8 Prozent. Kepler, Barclays und HSBC hatten die Kursziele für Fresenius angehoben, Thyssen bekamen Rückenwind von guten Geschäftszahlen des Konkurrenten Voestalpine. Adidas gewannen 3,6 Prozent auf 203,40 Euro nach einer Kurszielanhebung auf 222 Euro durch Kepler. Commerzbank stiegen um 4,5 Prozent nach oben ging. Die Aktie hatte zuletzt stärker unter der politischen Krise in Italien und den damit verbundenen Verwerfungen am Anleihemarkt gelitten. Sixt Stämme knickten nach einer Platzierung um 7,1 Prozent ein. Wacker Chemie fielen um weitere 3,5 Prozent. Die Aktie leide weiter unter den neuen ungünstigeren Richtlinien für die Photovoltaikbranche in China, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit den positiven Vorgaben der Wall Street ging es im nachbörslichen Handel am Mittwoch weiter nach oben. Bei den Einzelwerten stand laut Lang & Schwarz die Steinhoff-Aktie im Fokus. Weil die wichtigsten Kreditgeber des in Schwierigkeiten steckenden Möbel-Konzerns die derzeit laufende Restrukturierung weiter unterstützen wollen schoss die Aktie in der Spitze um 65 Prozent auf 13,8 Cent nach oben. Sie wurde schließlich bei 12 Cent getaxt.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Der Dow stieg erstmals seit rund drei Monaten wieder über die Marke von 25.000 Punkten, vor allem dank Kursgewinnen bei den Finanzwerten vor dem Hintergrund steigender Renditen. JP Morgan gewannen 2,3 Prozent und Goldman Sachs 1,7 Prozent. Aber auch Technologiewerte waren weiter gesucht, der Nasdaq-Composite markierte erneut ein Rekordhoch. Positive Nachrichten habe es von geopolitischer Seite gegeben, hieß es. So soll US-Finanzminister Steven Mnuchin US-Präsident Donald Trump gedrängt haben, Kanada von Metallzöllen auszunehmen und China Berichten zufolge angeboten haben, US-Waren im Volumen von 70 Milliarden Dollar zu kaufen. Dazu passte stimmungsmäßig, dass das US-Handelsbilanzdefizit im April und auch im März (revidiert) nicht so hoch ausfiel wie prognostiziert. "Grundsätzlich befinden wir uns weiterhin in einem Bullenmarkt und an Tagen ohne neue negative Nachrichten geht es weiter nach oben", sagte Stratege Randy Frederick vom Schwab Center for Financial Research.

US-Anleihen gaben deutlich nach angesichts der intakten Zinserhöhungsspekulation und der wieder gestiegenen Risikofreude am Aktienmarkt. Erstere wurde befördert von höher als erwartet ausgefallenen Lohnstückkosten in den USA, die sich wiederum treibend auf die Inflation auswirken könnten. Für die Rendite der zehnjährigen Titel ging es um 5 Basispunkte auf 2,97 Prozent nach oben.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 07, 2018 01:34 ET (05:34 GMT)

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1800 +0,2% 1,1777 1,1774 EUR/JPY 129,72 -0,0% 129,74 129,58 EUR/CHF 1,1616 +0,0% 1,1613 1,1601 GBP/EUR 1,1386 -0,0% 1,1418 1,1405 USD/JPY 109,93 -0,2% 110,16 110,06 GBP/USD 1,3435 +0,1% 1,3415 1,3429 Bitcoin BTC/USD 7.709,12 +0,7% 7.658,97 7.635,55

Der Euro setzte seine Aufwärtsbewegung fort und stieg bis knapp an die Marke von 1,18 Dollar. Es war der höchste Stand seit rund zwei Monaten. Im späten US-Handel lag der Euro bei 1,1770 Dollar. Stützend wirkten falkenhafte Aussagen von EZB-Chefvolkswirt Peter Praet, wonach schon beim Ratstreffen in der nächsten Woche über das Ende des Anleihekaufprogranmms der EZB entschieden werden könnte. Er signalisierte, dass die Währungshüter zunehmend zuversichtlich seien, dass die Inflation in der Eurozone wieder zum Zielwert von knapp 2 Prozent zurückkehren werde.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,10 64,73 +0,6% 0,37 +8,9% Brent/ICE 75,84 75,36 +0,6% 0,48 +16,9%

Ein überraschender Anstieg bei den wöchentlichen US-Öllagerdaten drückte die Ölpreise im Verlauf ins Minus. Im Anschluss konnten WTI und Brent allerdings einen Teil ihrer Abgaben wieder aufholen. Statt der erwarteten Abnahme um 1,9 Millionen Barrel wurde eine Zunahme der Öllager um 2,0 Millionen Barrel vermeldet. Dies verstärkte die Sorgen vor einem Überangebot auf dem Markt. Dazu kamen die Sorgen um eine mögliche Ausweitung der Fördermenge durch die Opec und Russland. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI reduzierte sich zum US-Settlement um 1,2 Prozent auf 64,73 Dollar - den tiefsten Stand seit Anfang April. Brent zeigte sich wenig verändert bei 75,36 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.297,55 1.296,44 +0,1% +1,11 -0,4% Silber (Spot) 16,67 16,66 +0,1% +0,01 -1,5% Platin (Spot) 906,25 906,00 +0,0% +0,25 -2,5% Kupfer-Future 3,28 3,26 +0,6% +0,02 -1,4%

Der Goldpreis konnte sich über der Marke von 1.300 Dollar behaupten. Der Preis für die Feinunze lag zum US-Settlement wenig verändert bei 1.301 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

HANDELSPOLITIK USA

Mehrere republikanische US-Senatoren haben sich am Mittwoch gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle gewendet und ein Gesetz vorgeschlagen, welches die Zustimmung des Kongresses nötig machen würde. Das von sechs Republikanern und vier Demokraten unterstützte Gesetzesvorhaben würde den Präsidenten verpflichten, jeden Vorschlag zur Verhängung von Importzöllen im Interesse der nationalen Sicherheit dem Kongress vorzulegen. Ob das Vorhaben vom Kongress gebilligt wird, ist allerdings fraglich.

ITALIEN

Die neue populistische Regierung in Italien kann ihr Amt antreten. Nach dem Senat sprach auch das Abgeordnetenhaus der Koalition unter Regierungschef Giuseppe Conte mehrheitlich das Vertrauen aus. Die neue Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und fremdenfeindlicher Lega steht für eine strikte Einwanderungspolitik und lehnt einen harten Sparkurs im hoch verschuldeten Italien ab.

SPANIEN

Der neue spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat sein Kabinett vorgestellt. Der Chef der spanischen Sozialisten setzt dabei auf Verfechter eines geeinten Europas sowie auf eine stärkere Einbeziehung von Frauen.

DAIMLER

Daimler Trucks & Buses gründet ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für automatisiertes Fahren in Portland im US-Bundesstaat Oregon.

VOLKSWAGEN

Fitch Ratings hat die Bonitätsbewertungen der Volkswagen AG mit langfristig BBB+ und kurzfristig F2 bestätigt. Die Ratingagentur begründete dies mit der Widerstandsfähigkeit, die VW in der Dieselkrise gezeigt habe, sowie mit dem geringen Einfluss, den Fitch durch den Barmittelabfluss auf die Verschuldungsparameter erwartet.

VOLKSWAGEN

Chef-Lobbyist Thomas Steg ist an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt, nachdem eine Sonderprüfung festgestellt hat, dass ihm im Zusammenhang mit VWs Finanzierung von Studien, bei denen Dieselabgase an Primaten getestet wurden, "keine persönlichen rechtlichen Verfehlungen" vorzuwerfen seien.

STEINHOFF

Die wichtigsten Kreditgeber des in Schwierigkeiten steckenden Möbel-Konzerns wollen die laufende Restrukturierung weiter unterstützen, wie Steinhoff am Dienstagabend mitteilte.

SCHALTBAU

Der Aufsichtsratsvorsitzende Ralph Hueck hat nach nur einem Jahr sein Amt niedergelegt. Dem Kontrollgremium gehörte er seit Juni 2016 an. Möglicherweise ist Heck damit einer Abwahl zuvorgekommen. Vor einem Monat hatten Schaltbau-Aktionäre die Abwahl des Aufsichtsratsvorsitzenden auf die Tagesordnung für die am Donnerstag stattfindende Hauptversammlung setzen lassen.

ENBW

Moody's hat die langfristige Bonitätsbewertung des Energiekonzerns EnBW auf A3 von Baa1 erhöht. Der Ausblick ist jeweils stabil.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2018 01:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.