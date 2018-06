Börsianer rechnen dank der Kursgewinne an der Wall Street mit einem festeren Handelsstart für den Dax. Marktbewegende Termine stehen kaum an.

Die Kursgewinne an der Wall Street dürften am Donnerstag auch dem Dax Schwung verleihen. Börsianer rechnen mit einem festeren Handelsstart. Auf vorbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax am frühen Donnerstag bei 12.900 Punkten. Am Vorabend schloss der Dax mit 12.830 Punkten nur knapp im Plus.

Die US-Indizes hatten am Mittwoch wegen der günstigen Konjunkturaussichten zugelegt. Der Dow-Jones-Index ...

