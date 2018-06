Immer mehr Menschen investieren in Ferienimmobilien. Davon profitiert die Homes & Holiday AG. Die Gruppe mit Sitz in München ist mit ihren Tochtergesellschaften auf die Vermittlung und Vermietung von Ferienimmobilien spezialisiert. Jetzt erfolgt der Börsengang zur Wachstumsbeschleunigung. Im Rahmen des IPOs können die Aktien (ISIN: DE000A2GS5M9) noch bis zum 21. Juni 2018 an der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...