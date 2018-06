Das bisherige Chartbild seit Sommer 2017 stimmt recht zuversichtlich. Im selben Jahr konnte die Aktie bereits auf ein Verlaufshoch von 39,75 Euro zulegen, musste dann aber eine kurzfristige Korrektur zurück auf 30,40 Euro und die dortige Horizontalunterstützung hinnehmen. Seit März dieses Jahres schleicht die Aktie um die Jahreshochs aus 2017 herum und sammelt offenbar Kräfte für den nächsten Kursschub.

Ausbruch deutet sich klar an

Die relative Kursstärke der Aktie drückte das Wertpapier im gestrigen Handel direkt an die Jahreshochs von 41,20 Euro aufwärts und deutet damit eine Fortsetzung der Kaufbereitschaft unter den Marktteilnehmern an. Außerdem befindet sich Delivery Hero seit April dieses Jahres in einem steigenden Dreieck, das in der Charttechnik als Trendfolgemuster gewertet wird und daher für ein Long-Investment bestens geeignet ...

