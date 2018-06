Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Mehrere republikanische US-Senatoren haben sich gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle gewendet und ein Gesetz vorgeschlagen, welches die Zustimmung des Kongresses nötig machen würde. Das von sechs Republikanern und vier Demokraten unterstützte Gesetzesvorhaben würde laut AFP den Präsidenten verpflichten, jeden Vorschlag zur Verhängung von Importzöllen im Interesse der nationalen Sicherheit dem Kongress vorzulegen. Trump habe in einem Telefonat seine Missbilligung des Vorhabens ausgedrückt, sagte der republikanische Senator Bob Corker. "Er ist nicht glücklich über diese Initiative", sagte Corker. Ob das Vorhaben vom Kongress gebilligt wird, ist allerdings fraglich. Corker sagte zwar, die "große Mehrheit" der Republikaner stehe hinter den Plänen, die Verhängung der Strafzölle einzuschränken. Die Führung der Republikaner und die konservative Basis schrecken allerdings davor zurück, Trump auf legislativer Ebene herauszufordern, insbesondere angesichts der im November anstehenden Kongresswahlen.

TAGESTHEMA II

Die USA haben Zweifel daran aufkommen lassen, ob sie sich im Zollstreit an Entscheidungen der Welthandelsorganisation (WTO) halten würden. "Multilaterale internationale Organisationen werden nicht die amerikanische Politik bestimmen", sagte der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, auf die Frage, ob die USA die Entscheidungen der WTO respektieren würden. "Ich glaube, dass der Präsident diesbezüglich sehr deutlich war", fügte Kudlow hinzu. "Die USA sind - wie der Präsident bereits wiederholt gesagt hat - mehr an nationale Interessen gebunden als an alles andere."

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 221.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.772,00 -0,01% Nikkei-225 22.840,52 +0,95% Hang-Seng-Index 31.399,84 +0,45% Kospi 2.470,10 +0,67% Schanghai-Composite 3.106,98 -0,26% S&P/ASX 200 6.057,40 +0,54%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nachdem der Dow-Jones-Index die Marke von 25.000 Punkten wieder genommen hat, ziehen auch die Aktienkurse der Region durch die Bank an. Auffallend gesucht sind Automobilwerte in Tokio und Hongkong. Im Handelskonflikt zwischen den USA einerseits und Europa, China, Mexiko und Kanada andererseits überbieten sich die Akteure mit wechselseitigen Drohungen und Kompromissvorschlägen. China sieht offenbar Fortschritte in den Handelsgesprächen mit den USA. Von US-Autoimportzöllen ist aktuell nicht die Rede. Die Automobiltitel in Tokio hängen wegen ihrer Exportlastigkeit an der Wechselkursentwicklung des Yen. Dieser gibt zum US-Dollar im Tagesvergleich zwar leicht nach, zeigt sich aber von noch tieferen Ständen im frühen Handel wieder erholt. Parallel dazu kommen die Automobil- und Exportwerte in Tokio von ihren Tageshochs zum Teil deutlich zurück. Toyota Motor steigen um 1,1 Prozent. Nissan und Honda rücken um 1,1 bzw. 1,0 Prozent vor. In Hongkong ziehen Geely Auto um 3,0 Prozent an, nachdem das Unternehmen einen 61-prozentigen Absatzsprung im Mai vermeldet hat. In Australien zeigt sich die Börse freundlich. Die Aktie des Geflügelfleischproduzenten Inghams verliert aber 8,3 Prozent. Anleger zeigen sich verschreckt über den plötzlichen Rücktritt des CEO. Auch Malaysia meldet steigende Aktienkurse. Telekom Malaysia zeigen sich mit Aufschlägen von rund 4 Prozent besonders fest. Der Rücktritt des CEO, der als Unterstützer der früheren Regierung gilt, entfacht Kauflaune. Die Titel waren im vergangenen Monat mit den politischen Komplikationen um 31 Prozent eingebrochen. Nach zwei ergatterten Großaufträgen und entsprechend positiven Analystenkommentaren ziehen Kimlun um 4,7 Prozent an.

US-NACHBÖRSE

United Natural Foods lieferte auf den ersten Blick positive Kennziffern. Der Lebensmittelgroßhändler verbuchte im dritten Quartal Rekordumsätze und ein Wachstum über Markterwartung. In der Folge hob die Gesellschaft den Jahresausblick an. Allerdings störten sich Anleger an einer sinkenden Bruttomarge. Die Titel stürzten um 6,1 Prozent ab. Anders der Geschäftsausweis von Five Below: Der Schnäppchenmarktbetreiber überzeugte Investoren mit seinen Erstquartalszahlen. Die Titel schossen um 16,8 Prozent in die Höhe. Ebenfalls auf Wohlwollen stieß der Erstquartalsausweis von Streamline Health, die Titel legten um 6,5 Prozent zu. American Superconductor brachen dagegen nach Vorlage von Viertquartalszahlen um 9,3 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.146,39 1,40 346,41 1,73 S&P-500 2.772,35 0,86 23,55 3,69 Nasdaq-Comp. 7.689,24 0,67 51,38 11,38 Nasdaq-100 7.210,08 0,60 43,33 12,72 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 955 Mio 874 Mio Gewinner 1.904 1.769 Verlierer 1.055 1.201 Unverändert 120 113

Sehr fest - Der Dow stieg erstmals seit rund drei Monaten wieder über die Marke von 25.000 Punkten, vor allem dank Kursgewinnen bei den Finanzwerten vor dem Hintergrund steigender Renditen. JP Morgan gewannen 2,3 Prozent und Goldman Sachs 1,7 Prozent. Aber auch Technologiewerte waren weiter gesucht, der Nasdaq-Composite markierte erneut ein Rekordhoch. Positive Nachrichten habe es von geopolitischer Seite gegeben, hieß es. So soll US-Finanzminister Steven Mnuchin US-Präsident Donald Trump gedrängt haben, Kanada von Metallzöllen auszunehmen und China Berichten zufolge angeboten haben, US-Waren im Volumen von 70 Milliarden Dollar zu kaufen. Dazu passte stimmungsmäßig, dass das US-Handelsbilanzdefizit im April und auch im März (revidiert) nicht so hoch ausfiel wie prognostiziert. "Grundsätzlich befinden wir uns weiterhin in einem Bullenmarkt und an Tagen ohne neue negative Nachrichten geht es weiter nach oben", sagte Stratege Randy Frederick vom Schwab Center for Financial Research.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,52 2,8 2,49 131,8 5 Jahre 2,81 3,7 2,77 88,2 10 Jahre 2,97 4,9 2,92 52,8

Die US-Anleihen blieben dagegen weiter im Schatten des Aktienmarkts. Auch die Erwartung baldiger weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank nagte an der Attraktivität der Papiere. Eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank in der kommenden Woche wird vom Markt fest erwartet. Für die Rendite der zehnjährigen Treasurys ging es um 5 Basispunkte auf 2,97 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 11:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1804 +0,2% 1,1777 1,1748 -1,8% EUR/JPY 129,75 +0,0% 129,74 129,27 -4,1% EUR/GBP 0,8784 +0,1% 0,8779 0,8751 -1,2% GBP/USD 1,3439 +0,2% 1,3415 1,3424 -0,6% USD/JPY 109,90 -0,2% 110,16 110,06 -2,4% USD/KRW 1067,83 +0,1% 1066,88 1067,40 +0,0% USD/CNY 6,3901 +0,0% 6,3884 6,3964 -1,8% USD/CNH 6,3819 +0,0% 6,3795 6,3869 -2,0% USD/HKD 7,8452 -0,0% 7,8472 7,8471 +0,4% AUD/USD 0,7662 -0,1% 0,7670 0,7645 -2,0% NZD/USD 0,7049 +0,2% 0,7036 0,7034 -0,7% Bitcoin BTC/USD 7.709,27 +0,7% 7.658,97 7.616,93 -43,6%

Der Euro setzte seine Aufwärtsbewegung fort und stieg bis knapp an die Marke von 1,18 Dollar. Es war der höchste Stand seit rund zwei Monaten. Im späten US-Handel lag der Euro bei 1,1770 Dollar. Stützend wirkten falkenhafte Aussagen von EZB-Chefvolkswirt Peter Praet, wonach schon beim Ratstreffen in der nächsten Woche über das Ende des Anleihekaufprogranmms der EZB entschieden werden könnte. Er signalisierte, dass die Währungshüter zunehmend zuversichtlich seien, dass die Inflation in der Eurozone wieder zum Zielwert von knapp 2 Prozent zurückkehren werde.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,09 64,73 +0,6% 0,36 +8,9% Brent/ICE 75,81 75,36 +0,6% 0,45 +16,8%

Ein überraschender Anstieg bei den wöchentlichen US-Öllagerdaten drückte die Ölpreise im Verlauf ins Minus. Im Anschluss konnten WTI und Brent allerdings einen Teil ihrer Abgaben wieder aufholen. Statt der erwarteten Abnahme um 1,9 Millionen Barrel wurde eine Zunahme der Öllager um 2,0 Millionen Barrel vermeldet. Dies verstärkte die Sorgen vor einem Überangebot auf dem Markt. Dazu kamen die Sorgen um eine mögliche Ausweitung der Fördermenge durch die Opec und Russland. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI reduzierte sich zum US-Settlement um 1,2 Prozent auf 64,73 Dollar - den tiefsten Stand seit Anfang April. Brent zeigte sich wenig verändert bei 75,36 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.297,99 1.296,44 +0,1% +1,55 -0,4% Silber (Spot) 16,68 16,66 +0,1% +0,02 -1,5% Platin (Spot) 907,20 906,00 +0,1% +1,20 -2,4% Kupfer-Future 3,27 3,26 +0,4% +0,01 -1,6%

Der Goldpreis konnte sich über der Marke von 1.300 Dollar behaupten. Der Preis für die Feinunze lag zum US-Settlement wenig verändert bei 1.301 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

HANDELSKONFLIKT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 07, 2018 01:51 ET (05:51 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.