Es ist derzeit fast unmöglich abzuschätzen, wie die Rahmenbedingungen für den deutschen Aktienmarkt in drei, vier Monaten aussehen. Neben geopolitischen Unsicherheiten (Nordkorea, Iran) haben sich die USA seit Anfang 2017 von einer "sicheren Bank" zu einem unberechenbaren Element gewandelt. Am Devisenmarkt ist offen, ob der Euro seine Normalisierung fortsetzt und weiter fällt, oder ob er doch wieder an oder gar über die letzten Hochs läuft, vor allem zum US-Dollar.

