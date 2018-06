Zürich - Avaloq, ein internationales Fintech-Unternehmen und führender Anbieter von integrierten Bankenlösungen, baut seine Stellung in Australien mit der Ernennung von Anantha Ayer als General Manager & Head of Avaloq Australia weiter aus. Zudem wurde James Land zum Managing Director Australia ernannt. Er wird direkt an Anantha Ayer berichten. Die personelle Verstärkung spiegelt die bedeutenden Chancen, welche das Unternehmen auf dem australischen Markt erkennt, und ist Bestandteil der Strategie von Avaloq, ein globaler Leader in der Automatisierung der Finanzdienstleistungsbranche zu werden.

Anantha Ayer leitete vor seinem Wechsel nach Australien seit 2014 das Service Centre von Avaloq in Singapur. Er war verantwortlich für die Bereitstellung von operativen Backoffice-Dienstleistungen für die Finanzindustrie im gesamten asiatisch-pazifischen Markt. Vor seiner Tätigkeit bei Avaloq war er Leiter der Asset & Wealth Management Operations (Asia) bei der Deutschen Bank. Zuvor hatte er unter anderem führende Funktionen bei der Deutschen Bank und der Citigroup bekleidet. Anantha Ayer verfügt über eine mehr als 18-jährige Berufserfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche.

James Land war zuvor bei Thomson Reuters als Head Market Development Pacific & Head Market Development Buyside Asia tätig. In seinen früheren Rollen fungierte er als Head of Fixed Income bei Nomura und Global Head ...

