flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte WTI (West Texas Intermediate) setzte am Mittwoch weiter zurück. Die EIA-Rohöllagerbestandsdaten der Woche wiesen einen Lageraufbau um 2,072 Mio. Fass aus. Bis zum OPEC-Meeting am 22. Juni 2018 in Wien könnte sich der Ölpreis weiter durch eine potenzielle Anhebung der Fördermengen belastet geben.

An den charttechnisch relevanten Schaltstellen der letzten zwei Wochen hat sich nicht viel geändert. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 29. Mai 2018 bei 65,92 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch vom 30. Mai 2018 bei 68,39 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen ableitbar. Die Widerstände kämen zur Kurszielbestimmung der Bullen in Betracht und lägen bei 65,92/66,57/66,97/67,62/68,02 und 68,67 US-Dollar bereit. Die Unterstützungen fänden sich 64,23/63,82/63,18/62,53/62,13 und 61,48 US-Dollar.

