Sauerlach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Nebenwerte Journal": Matthias Wahler und Carsten Stern, Aktienexperten des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nehmen die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe. Die Aktie glänze seit Mitte 2016 mit einer fulminanten Entwicklung. Die Kursrally werde von einem sehr positiven Geschäftsverlauf begleitet, und die Aussichten seien ebenfalls exzellent. Der Waferhersteller profitiere enorm von einem geradezu. [mehr] Der Aktionär adidas-Aktie: 200-Euro-Marke geknackt - Immer noch reichlich Potenzial! Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe. Das Papier des Herzogenauaracher Konzerns habe am Mittwoch sowohl die 200-Euro-Marke als auch die 50-Tage-Linie durchbrochen und damit ein Kaufsignal generiert. Damit habe sich. [mehr] Der Aktionär Fresenius-Aktie hat einen guten Lauf - Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe. Der deutsche Gesundheitskonzern ordne sein Klinikgeschäft neu, um die Voraussetzungen für weitere mögliche Zukäufe im Ausland zu schaffen. Zum 1. Juli 2018 würden 38 Gesundheitseinrichtu. [mehr] Kolumnen mehr > Walter Kozubek Bayer, Philips, Fresenius mit 5,50% Zinsen und 41% Schutz Wie alle Aktienkurse bleiben auch die Kurse absoluter Qualitätsaktien mit hohen Dividendenrenditen, niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen, positiven Zukunftsperspektiven und aussichtsreichen Geschäftsmodellen im Zuge starker Verwerfungen an den Börsen nicht vor Kursrückschlägen verschont. Allerdings zeigen die Erfahrungen der Vergangenheit, dass sich Blue-Chips von Kursrückschlägen zumeist rascher erholen, als Aktien, die diesen Kriterien nicht entsprechen. Aktien von Gesellschaften, die sich zu einem wesentlichen Teil mit dem Thema Gesundheit, bzw. Gesundheitstechnologie auseinandersetzen, sollten wegen der stabilen Zukunftsaussichten in Portfolios mit langfristigem Veranlagungshorizont nicht fehlen. Anleger, die in Aktien dieses Sektors investieren wollen, sich . [mehr] DAX (Daily) - Diese Marken sollten sie kennen Diese Marken sollten sie kennen Trotz der Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 12.743 Punkten) tut sich der DAX® derzeit mit weiteren Kursgewinnen schwer. Das gestrige "Kreisel"-Muster liefert hierfür einen sichtbaren Beleg. Dennoch kann die jüngste Kursentwicklung als Erfolg verbucht werden, denn zum einen hat das Aktienbarometer den "shooting star" vom Vortag offensichtlich gut verkraftet und zum anderen hat sich die eingangs erwähnte l. [mehr] MorphoSys - Gewinn weiter sichern! Die Aktie des Biotech-Unternehmens Morphosys mit Sitz in Planegg, Bundesland Bayern, kommt derzeit am Widerstand um 93,50 Euro nicht weiter. Ein erneuter Angriff auf diese Marke wurde am Vortag von den Bären erneut abgewehrt. Die Aktie ging nahe am Tagestief aus dem Handel. Der Stopp wird nun von 91,40 Euro weiter in den Gewinn bei 92,00 Euro nachgezogen. Sollte die Aktie Kurs auf den unteren Trendkanalbereich nehmen, könnte hier ein neuer Long-Einstieg erwogen werden. Das Kursziel bei 96,00 Euro bleibt bestehen. Trading-Strategie: 1. Long-Position um 90,00 Euro eröffnet. Stopp bei 91,40 Euro auf 92,00 Euro hochziehen. Kursziel um 96,00. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

