Die europäischen Börsen konnten am gestrigen Handelstag die positive Tendenz fortsetzen, auch Hinweise der EZB auf einen möglichen Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik konnten die Anleger nicht wirklich verunsichern. Lediglich die Börse in Paris drehte zu Handelsschluss leicht in negatives Terrain, die übrigen großen Indices beendeten den Tag mit leichten zugewinnen. Die Fortschritte in der Regierungspolitik in Italien drückten auf die dortigen Bankenwerte, die Titel notierten während des Tages tief im roten Bereich, konnten sich dann aber wieder deutlich von den Tiefstständen absetzen, schlussendlich verblieb ein kleines Minus. Andere Banken profitierten von den Aussagen der EZB, die Commerzbank war mit einem Plus von 4,5% einer der...

