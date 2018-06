DAX - Zurück am Widerstandsbereich (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Ausgehend von der Unterstützung bei 12.550 Punkten konnte der DAX seit Ende Mai eine weitere Erholungsbewegung starten und sich gegen den vorherigen Einbruch stemmen. Im Laufe dieses Anstiegs erreichte der Index den Widerstand bei 12.911 Punkten, pralle dort jedoch nach unten ab und erreichte im gestrigen Handel die 12.720 Punkte-Marke. Diese wurde am Nachmittag verteidigt und so zum Ausgangspunkt für einen weiteren Anstieg, der aktuell wieder an die 12.911 Punkte-Marke führt. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.12 Uhr): Der gestrige Kursrückgang hat aufgezeigt, dass die Bären weiter am Drücker sind und jederzeit für...

