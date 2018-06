Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der preisbereinigte Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im April 2018 saison- und kalenderbereinigt um 2,5% niedriger als im Vormonat. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung des Statistischen Bundesamtes: Für März 2018 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Rückgang von 1,1% gegenüber Februar 2018 (vorläufiger Wert: -0,9%). Der preisbereinigte Auftragseingang ohne Großaufträge im Verarbeitenden Gewerbe lag im April 2018 saison- und kalenderbereinigt um 1,7% niedriger als im Vormonat. Im April 2018 verringerten sich die Aufträge aus dem Inland im Vergleich zum Vorm. [mehr] aktiencheck.de Statistisches Bundesamt: Großhandelsumsatz im 1. Quartal 2018 preisbereinigt um 0,8% höher Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Großhandelsunternehmen setzten im ersten Quartal 2018 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) preisbereinigt (real) 0,8% und nicht preisbereinigt (nominal) 1,9% mehr um als im ersten Quartal 2017. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung des Statistischen Bundesamtes: Im Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren und Maschinen (Produktionsverbindungshandel), der ein Indikator für die Industrieproduktion und den Export ist, war der Umsatz im ersten Quartal 2018 real unverändert und nominal um 1,6% höher als im Vorjahresquartal. Der Großhandel mit Konsumgütern (Konsumtionsverbindungshandel) setzte real 1,2% und nominal 2,0% mehr um. [mehr] Helaba DAX: Handelsrange intakt Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kursausschläge des DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sind bisweilen schwer greifbar, aktuell im Besonderen, so die Analysten der Helaba. Während beispielsweise Aussagen vonseiten der italienischen Politik am Vormittag positiv beurteilt würden, könne sich bereits am Nachmittag das Bild komplett ändern. Diese Beschreibung ließe sich auch auf andere Konstellationen, beispielsweise den sich möglicherweise weiter verschärfenden Handelskrieg (ab Juli würden EU-Einfuhrzölle für verschie. [mehr] Kolumnen mehr > Christian Zoller Wirecard - Neue Long-Chance bei Kurskorrektur Die Aktie des Technologie- und Finanzdienstleistungs-Unternehmens Wirecard mit Sitz in Aschheim, Bundesland Bayern, hat das Kursziel der Long-Position um 140 erreicht. Eine neue Long-Position bietet sich in dem stark bullischen Wert bei einem Rücklauf an. Als konkrete Long-Zone kommt der Bereich um den 11er-EMA in Frage (grüne Linie im Chart). Das Kursziel wäre dann rund 10 bis 15 Euro höher zu sehen, der Stopp rund 10 Euro tiefer. Trading-Strategie: 1. Long-Position im Bereich der grünen Linie (11er-EMA) möglich. Stopp 10 Euro tiefer (zügig nachziehen), Kursziel 10 bis 15 Euro höher. Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als . [mehr] Walter Kozubek Bayer, Philips, Fresenius mit 5,50% Zinsen und 41% Schutz Wie alle Aktienkurse bleiben auch die Kurse absoluter Qualitätsaktien mit hohen Dividendenrenditen, niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen, positiven Zukunftsperspektiven und aussichtsreichen Geschäftsmodellen im Zuge starker Verwerfungen an den Börsen nicht vor Kursrückschlägen verschont. Allerdings zeigen die Erfahrungen der Vergangenheit, dass sich Blue-Chips von Kursrückschlägen zumeist rascher erholen, als Aktien, die diesen Kriterien nicht entsprechen. Aktien von Gesellschaften, die sich zu einem wesentlichen Teil mit dem Thema Gesundheit, bzw. Gesundheitstechnologie auseinandersetzen, sollten wegen der stabilen Zukunftsaussichten in Portfolios mit langfristigem Veranlagungshorizont nicht fehlen. Anleger, die in Aktien dieses Sektors investieren wollen, sich . [mehr] DAX (Daily) - Diese Marken sollten sie kennen Diese Marken sollten sie kennen Trotz der Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 12.743 Punkten) tut sich der DAX® derzeit mit weiteren Kursgewinnen schwer. Das gestrige "Kreisel"-Muster liefert hierfür einen sichtbaren Beleg. Dennoch kann die jüngste Kursentwicklung als Erfolg verbucht werden, denn zum einen hat das Aktienbarometer den "shooting star" vom Vortag offensichtlich gut verkraftet und zum anderen hat sich die eingangs erwähnte l. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...