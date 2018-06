Bei der Eröffnung eines neuen Werkes in Düren stellte Post-CEO Gerdes eine solche Option in Aussicht. Die Kapazitäten reichen nun für 20.000 Fahrzeuge p. a. Die Nachfrage ist hoch. So hat der britische Milchlieferant Milk & More in der letzten Woche 200 Fahrzeuge bestellt. Wirvermuten den Umsatz bei 20.000 produzierten Fahrzeugen per 2019 um 700 bis 800 Mio. €. Hier dürfte auch in etwa der Break-Even des Elektrolieferwagens liegen. DHL startet zudem eine Streetscooter-Testflotte, die autonom fährt. So soll die letzte Meile der Zustellung automatisiert werden. Was wäre solch ein IPO (wir rechnen frühestens 2020 damit) wert? Wir taxieren es grob auf 2 bis 3 Mrd. € (aktueller Börsenwert der Dt. Post rd. 40 Mrd. €). Der Streetscooter gewinnt somit an Gewicht.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 23 vom 7.6.2018.



