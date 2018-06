Der EUR/USD setzt seinen Marsch nach Norden fort und so findet der Handel am Donnerstag im Bereich der 1,1800 statt, da es für das Paar positive Hinweise auf die EZB Sitzung in der nächsten Woche gab. EUR/USD schaut auf Daten, EZB Das Paar konnte ausgehend vom jüngsten Tief aus dem Bereich der 1,1500 um gut 300 Pips zulegen. Die deutliche Aufwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...