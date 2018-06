Bis 2025 sollen schätzungsweise 70 Milliarden vernetzte Geräte in Betrieb sein, darunter intelligente Beleuchtung, lernende Thermostate und Wearables. In einer aktuellen Studie geht McKinsey davon aus, dass diese Geräte in etwa 11 Billionen US-Dollar zur Weltwirtschaft beitragen, während Gartner schätzt, dass IoT-Technologie bis 2020 in 95 Prozent aller neuen Elektronikprodukte integriert sein wird.

Zu den gängigen Projektzielen bei der Entwicklung von IoT-Proof-of-Concepts zählen hohe Funktionalität, robuste Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Um diese ehrgeizigen Ziele zeitnah und kosteneffizient zu erreichen, sind Lösungen gefragt, die bei der Entwicklung professioneller Proof-of-Concepts auch Projekt-Zweckmäßigkeit bieten. Aktuelle System-on-Module-Starterkits (SoM) für das IoT helfen dabei, die Entwicklungsphase von Projekten zu beschleunigen. Der für die Leiterplatte ausgelegte Sensible-IoT-Sensorknoten von Sensi Edge ist ein Beispiel dafür ...

