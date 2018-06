Paris (www.aktiencheck.de) - Mit einer fulminanten Kaufwelle konterten die Bullen eine mehrmonatige Abwärtsbewegung und zogen Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) im April bis an den Widerstand bei 1.052 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht. Dort sei der Wert nach unten abgeprallt und habe die übergeordnete Korrektur bis an die Unterstützung bei 930 USD fortgesetzt. Ausgehend von einem Zwischentief bei 939 USD hätten die Bullen den Wert allerdings seit A. [mehr] UBS DAX: Die Bären liegen auf der Lauer Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit dem Erreichen eines neuen Verlaufshochs bei 13.204 Punkten Mitte Mai befindet sich der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in der Korrektur des vorherigen starken Anstiegs, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Diese habe in den vergangenen Wochen zunächst deutlich unter die wichtige Unterstützung bei 12.640 Punkten zurückgeführt und damit gezeigt, dass die Bären das Feld nicht kampflos räumen dürften. Ausgehend von 12.547 Punkten sei. [mehr] aktiencheck.de Statistisches Bundesamt: Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im April 2018 um 2,5% niedriger als im Vormonat Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der preisbereinigte Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im April 2018 saison- und kalenderbereinigt um 2,5% niedriger als im Vormonat. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung des Statistischen Bundesamtes: Für März 2018 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Rückgang von 1,1% gegenüber Februar 2018 (vorläufiger Wert: -0,9%). Der preisbereinigte Auftragseingang ohne Großaufträge im Verarbeitenden Gewerbe lag im April 2018 saison- und kalenderbereinigt um 1,7% niedriger als im Vormonat. Im April 2018 verringerten sich die Aufträge aus dem Inland im Vergleich zum Vorm. [mehr] Kolumnen mehr > X-markets Team DAX Analyse: Gereicht hat es, genug ist es noch nicht Auch zur Wochenmitte hat es der DAX wieder spannend gemacht. Nach einem starken Auftakt, der bis auf das Tageshoch bei 12.873 Punkte führte, sackten die Kurse am Nachmittag in einem kurzen Schwächeanfall unter den GD200, um sich dann in der letzten Stunde wieder nach oben zu katapultieren und einen Gewinn von 0,34% auf 12.830 Zähler über die Ziellinie zu bringen. Anhand des Schlusskurses wird sofort klar: Diesmal hat es gereicht, um die 12.800er-Marke per Tagesschluss zu knacken; nachdem sich die Blue Chips zuletzt an dieser Hürde die Zähne ausgebissen hatten, kann hinter die erste Aufgabe nun also ein Haken gesetzt werden. Für die Rückkehr in die mittelfristige Seitw. [mehr] Christian Zoller Wirecard - Neue Long-Chance bei Kurskorrektur Die Aktie des Technologie- und Finanzdienstleistungs-Unternehmens Wirecard mit Sitz in Aschheim, Bundesland Bayern, hat das Kursziel der Long-Position um 140 erreicht. Eine neue Long-Position bietet sich in dem stark bullischen Wert bei einem Rücklauf an. Als konkrete Long-Zone kommt der Bereich um den 11er-EMA in Frage (grüne Linie im Chart). Das Kursziel wäre dann rund 10 bis 15 Euro höher zu sehen, der Stopp rund 10 Euro tiefer. Trading-Strategie: 1. Long-Position im Bereich der grünen Linie (11er-EMA) möglich. Stopp 10 Euro tiefer (zügig nachziehen), Kursziel 10 bis 15 Euro höher. Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als . [mehr] Bayer, Philips, Fresenius mit 5,50% Zinsen und 41% Schutz Wie alle Aktienkurse bleiben auch die Kurse absoluter Qualitätsaktien mit hohen Dividendenrenditen, niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen, positiven Zukunftsperspektiven und aussichtsreichen Geschäftsmodellen im Zuge starker Verwerfungen an den Börsen nicht vor Kursrückschlägen verschont. Allerdings zeigen die Erfahrungen der Vergangenheit, dass sich Blue-Chips von Kursrückschlägen zumeist rascher erholen, als Aktien, die diesen Kriterien nicht entsprechen. Aktien von Gesellschaften, die sich zu einem wesentlichen Teil mit dem Thema Gesundheit, bzw. Gesundheitstechnologie auseinandersetzen, sollten wegen der stabilen Zukunftsaussichten in Portfolios mit langfristigem Veranlagungshorizont nicht fehlen. Anleger, die in Aktien dieses Sektors investieren wollen, sich . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

