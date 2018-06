FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem starken Minus am Vortag sind die deutschen Renten-Futures mit weiteren Einbußen in den Donnerstag gestartet. Die sich verdichtenden Anzeichen für ein baldiges Ende der EZB-Anleihekäufe sorgen für anhaltenden Verkaufsdruck. Die EZB-Unsicherheit verstärke das ohnehin herausfordernde Umfeld, heißt es bei der Commerzbank. Nach den Andeutungen von EZB-Chefvolkswirt Peter Praet gehe mittlerweile fast jeder Marktteilnehmer davon aus, dass die EZB nächste Woche das "Tapering", also den Ausstieg aus ihrem Wertpapierkaufprogramm ankündigen werde.

Die Praet-Signale könnten nachwirken und weiter Druck auf die Renten-Futures ausüben. Händler verweisen jedoch auf mögliche Sonderbewegungen der Kontrakte hin, weil am Donnerstag der letzte Handelstag der Juni-Kontrakte sei. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures startet 14 Ticks leichter bei 160,01 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,14 Prozent und das Tagestief bei 159,98 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 4.000 Kontrakte. Der neue September-Kontrakt gibt 20 Ticks nach auf 159,75 Prozent.

June 07, 2018 02:41 ET (06:41 GMT)

